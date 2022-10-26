Eğitimde kriz bitmiyor

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “45 gündür okullarda giderilmeyen öğretmen eksikliğini görmezden geldiği” gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığını önünde protesto eylemi yaptı.. Yönetim Kurulu düzeyindeki eylemde “Öğretmen boyun eğmez” ve “Devlet okullarını ve çocuklarımızı sahipsiz bırakmayacağız” yazılı pankartlar açıldı. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eylem yapan öğretmenlerle bir süre sohbet etti ve açıklamalarda bulundu. KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, eylem sırasında yaptığı açıklamada, yaz aylarından beri yaptıkları açıklamalara kayıtsız kalan bir bakanlıkla karşı karşıya olduklarını söyledi. Okullardaki sorunların halen devam ettiğini belirten Elmalı, okullarda özellikle altyapı sorunları olduğunu dile getirdi. Elmalı, bakanlığa gidip defalarca sorunları anlattıklarını fakat sorunların çözümü yönünde herhangi bir adım atılmadığını kaydetti. Sorunlara yeni sorunlar eklenmeye devam edildiğini savunan Elmalı, 52 öğretmen açığıyla okulların açıldığını kaydetti. Öğretmen açığı nedeniyle haftada bin yüz saat ders kaybı yaşandığını dile getiren Elmalı, halen 22 eksik öğretmenle okullarda ders verilmeye çalışıldığını belirtti. Ayrıca emekliye çıkan öğretmenlerin yerlerinin halen doldurulmadığına da dikkat çeken Elmalı, “Öğretmen eksiklikleri görmezden geliniyor.” dedi.

Dersler boş geçiyor

Elmalı’nın konuşmasının ardından Eğitim Sekreteri Ali Yaman Işık hazırlanan açıklamayı okudu.

Açıklama şöyle:

“13 Eylülde emekli olan bir öğretmenin yerine bugün halen yeni öğretmen atanmamış olması 45 günü aşkın süredir ilgili sınıflarda ders yapılmıyor olması sizin için sorun değil midir? Bunca yıldır yeni öğretmenlerin geç atanmasından dolayı eğitim yılı başında en az bir ay okullar öğretmensiz kalmıyor muydu? Bu eğitim kayıplarının giderilmesi için tek bir adım attınız mı? 2022 yaz aylarında sizin yapmanız gerekeni sendikamız yapmış ve KHK’ya yazdığı öğretmen sınav takvimlemesinin KHK tarafından uygun bulunması ile bu yıl Temmuz ayı sonuna kadar olan öğretmen ihtiyacı karşılanmış ve öğretmenler eğitim yılı başında görevlerine başlayabilmişlerdir. Fakat Eylül ortasında emekliye çıkan veya muavin olan öğretmenlerin yerine ihtiyaç olan 22 adet öğretmen, Eğitim Bakanlığının iş bilmezliği nedeniyle hala daha atanamamış ve görevlerine başlayamamışlardır. Bu öğretmenlerin atanamamasından dolayı derslerin bir buçuk aydır boş geçtiğini görmüyor musunuz? Bu konuda da mı sendikamızın çare bulmasını bekliyorsunuz? Biz tüm bu soruların cevaplarını biliyoruz. Sn. Nazım Çavuşoğlu üzerine düşeni yapmak yerine eğitimdeki tüm olumsuzlukların faturasını öğretmene yüklemeye çalışmaktadır.”

Çavuşoğlu: Elimizden geleni yapıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eğitim sorunlarının böyle bir yöntemle dile getirilmesinden dolayı kendilerinin de aynı yöntemle cevap vereceğine işaret ederek konuşmasına başladı. Çavuşoğlu, kendisinin bugüne kadar şeffaf bir şekilde bakanlık çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi. Öğretmen düşmanı olarak lanse dilmesinin doğru olmadığını ve bu söylemlerle ayrıştırmaya yönelik bir vizyon oluşturulmaya çalışıldığını kaydeden Çavuşoğlu, buna izin verilmeyeceğini belirtti. Bakanlığın yaz döneminden beri tüm eksikliklerin giderilmesi için elinden gelen katkıyı koyduğunu dile getiren Çavuşoğlu, devlet okullarının her yıl güncellenmesinin gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, eksikliklerin, yatırımcı ve gönüllülerin desteğiyle, bütçenin çok üstündeki harcamalarla tadilatların yapıldığını kaydetti. Devletin kendi işleyişinin maalesef yavaş olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, öğretmen atamalarında büyük özveri gösteren Kamu Hizmeti Komisyonu'na da teşekkür etti. Pandemi döneminde öğretmenin koyduğu katkının yadsınamaz olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, devletin imkanlarının yasal düzenlemelerle en üst seviyede kullanılması gerektiğini kaydetti. Öğretmenin ders saatini organize edip, koordinasyonunu sağlamanın bakanlığın birinci görevi olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, sendikaların da bu yönde katkı koyması gerektiğinin unutulmaması gerektiğini belirtti.