Ekonomik sorunlar arttı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu denetleme göreviyle toplandı. Güncel konuşmalar kısmında ilk sözü CTP Milletvekili Devrim Barçın aldı. Barçın, "Özel Sektör Çalışanlarının Alım Gücünü Düşüren, Türkiyeli İşçileri Düşman Gören ve Devlette Kaçak İşçi Çalıştıran UBP, DP ve YDP’nin Ekonomi Politikaları" konulu konuşmasında, özel sektör çalışanlarının alım gücünün nasıl düşürüldüğünü verilerle açıkladı. Barçın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bir pazar yeri ziyaretinde fiyatların son derece makul olduğu yönünde verdiği demeci eleştirdi. Özel sektör çalışanlarının alım gücünün nasıl düşürüldüğünü resmi verilerle açıklayan Barçın, en kutsal nimet ekmeğe yüzde 150 artış yapıldığını, asgari ücretlinin artıştan sonra 400 tane ekmek daha az aldığını kaydetti. “Mutfak yanıyor” diyen Barçın, asgari ücretliye son yapılan yüzde 97 zamla, asgari ücretlilerin evinde 352 paket daha az makarna götürebildiğine işaret etti. Barçın, yumurtaya yüzde 193 zam geldiğini ifade ederek, diğer ürünlere yapılan zamlara da değindi.

Özdenefe: Yoksulluk arttı

Daha sonra kürsüye gelen CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe "Son Siyasi Gelişmeler" konusunda yaptığı güncel konuşmada, ülkedeki son siyasi gelişmenin gittikçe derinleşen yoksulluk olduğunu kaydetti. Bunun ötesinin kalmadığını, insanların gittikçe ağır bir şekilde yoksullaştığını, ancak piyasada bir şekilde para döndüğü için ülkeye yönetenlerin bunu fakına varamadıklarını ifade eden Özdenefe, hükümetin vatandaşların sesini duyamadığını söyledi. “Biz olduğumuz noktada vatandaşların ve dışardaki kadınların sesini duyuyoruz” diyen Özdenfe, dışarda eylem yapanların emek mücadelesinin yanlarında olduklarını dile getirdi.

Uluçay: Süt fiyatları yükseldi

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay da, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşma yaptı. Uluçay, ülke sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla güncel konuşmalar yaptıklarını ve yönetime önerilerde bulunduklarını ifade etti. Uluçay, ülke ekonomisinin nabzını tutan çarşıya bakıldığında et ve süt fiyatlarının dün itibariyle yükseldiğini, asgari ücretin geçim sınırının gerisinde kaldığını, hayat pahalılığının önlenemediğini ifade ederek, yönetimin yaptığı asgari ücret ve hayat pahalılığı artışlarının alım gücüne yansımada eksik kaldığını, çünkü temel gıda mallarına yönelik bir hamle yapılmadığını ve navlun ücretlerinde düzenlemeye gidilmediğini söyledi.