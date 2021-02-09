‘İndirimle’ başladılar

Rum Yönetimi’nin 3 haftalık kapanma önlemleri sonrasında okulların yanı sıra mağazalar da dün yeniden çalışmaya başladı

Yüzde 70’e varan oranlarda indirimle açılan mağazalarda herhangi bir yoğunluğun görülmediği belirtildi.

Alınan karara göre yumuşatılan önlemler şöyle açıklandı:

*Devlet ve özel ilkokullar yeniden çalışmaya başlayacak.

*AVM ve ticaret merkezleri de dâhil perakende ticaret işletmeleri açılacak.

*Şans oyunları işletmeleri, masa sandalye kullanımı olmadan sadece kupon doldurma işlemleri için açık olacak.

*Müze ve diğer arkeolojik alanlar yeniden çalışmaya başlayacak.

*Dini mekânlarda dini törenler sadece 50 kişinin katılımıyla ve sağlık protokollerine tam uyularak yapılabilecek.

*Ev ziyaretleri için sadece dört kişiye izin verilecek.