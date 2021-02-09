Yasağa rağmen sokağa çıktılar

Son iki günde 48 kişi pandemi kurallarını hiçe saydı

Yasağa rağmen sokağa çıktılar
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Ülke genelinde sıkı kontrollerini sürdüren polis ekipleri son iki günde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 48 kişiyi tespit etti. Polis Basın Bülteni’ne göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında 7-8 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 48 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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