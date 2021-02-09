Yasağa rağmen sokağa çıktılar

Ülke genelinde sıkı kontrollerini sürdüren polis ekipleri son iki günde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 48 kişiyi tespit etti. Polis Basın Bülteni’ne göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında 7-8 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 48 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

