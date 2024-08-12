Yatırım yapılmalı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, planlı bir şekilde elektrik üretiminin artırılması gerektiğini belirtti.

Kıb-Tek yetkililerinin, elektrik kesintilerini, tüketimin yüzde 50 artmasına bağladığını belirten Özersay, “Yönetmek demek birtakım şeyleri rakamlara bakarak önceden öngörmek ve tedbir almak demektir. İhtiyacı öngörüp elektrik arzını buna göre yapmanız gerekiyordu.” dedi.

Özersay yaptığı yazılı açıklamada, Kıb-Tek’in devamlı olarak başka bakanlıklara verilmesini ve ihalesiz yakıt alımına gidilmesini de eleştirerek, şu ifadeleri kullandı:

“Elektrik kurumu en basit ifadeyle batırılmaya çalışılıyor demektir. Çok planlı bir kötü niyetle karşı karşıyayız. O da bu kurumu batırmak ve kapatmaktır. Türkiye ile enterkonnekte elektrik ilişkisine girerek arz güvenliği sağlanacak olsa bile her hal ve şartta bu ülkenin kendi kurulu gücü olmak zorundadır.”

Tüketimde artış olduğunu söyleyerek, elektrik kesintilerini haklı çıkarma çabalarının kabul edilebilir olmadığını söyleyen Özersay, “Olası tüketim artışını, nüfus, artan konut ve iş yeri sayısı ve benzeri unsurları dikkate alarak öngörmeniz ve elektrik arzı konusunda bir planlama yaparak hızlıca üretim kapasitenizi artırmak için yatırım yapmanız gerekirdi.” dedi.

