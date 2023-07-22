İptal edemediler

KKTC’de inşaat faaliyetleriyle meşgul olan aynı zamanda Güney Kıbrıs’ta da “Danilen Ltd” isimli şirket kaydı bulunan İsrail vatandaşı, Portekiz pasaportlu Afik Yaacov’a ait “Afik Group’la” ilgili haberler Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Politis gazetesi “Yaacov Afik Kıbrıs Rum Mallarının Gaspçısı- Yasal Sahipler Tespit Edildi ve Afik Group’a Herhangi Bir İzin Vermediklerini Açıklığa Kavuşturdular” başlıklarıyla manşet haberinde, Rum Yönetimi makamlarının Kıbrıslı Rum mal sahipleriyle temasa geçtiğini yazdı.

Gazete “elde ettiği bilgilere” dayanarak, Rum Yönetimi makamlarının temasa geçtiği Kıbrıslı Rum mal sahiplerinin büyük çoğunluğunun, Afik Group’un mülklerinden yararlanmak için kendilerinden (mal sahiplerinden) izin istemediğini söylediklerini yazdı.

Gazeteye yaptıkları açıklamada, bu meseleye karşı tepki göstermenin bir yolu olduğunu ifade eden Rum hukuk çevreleri ise, bunun, mülk sahiplerinin Orams davası temelinde mahkemeye başvurmasıyla alakalı olduğunu belirtti.

Öte yandan Yaacov Afik’in Güney Kıbrıs’ta sahip olduğu daimi ikamet izninden mahrum bırakılamayacağını da yazan gazete, Rum İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan araştırmanın akabinde, Afik’in Avrupa mevzuatı hükümlerinden hiçbirini ihlal etmediğinin ortaya çıktığını ekledi.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2023, 10:26