İlk sefer Adana’ya

Ercan Havalimanı yeni terminal binası ve pisti dün sabah itibarıyla uçuşlara başladı.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden alınan bilgiye göre, yeni terminal binasındaki ilk uçuş planlandığı şekilde saat 07.40’da PGT1851 sefer sayılı Pegasus Hava Yolları’nın Ercan-Adana seferi oldu.

Bu uçuşun ardından, program kapsamında diğer iniş ve kalkışların da herhangi bir sorun olmadan devam ettiği belirtildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni pist ve terminal ile Kıbrıs Türkü’nün muazzam bir yatırıma sahip olduğunu belirterek, “Ülkemiz, bu havaalanından şimdiye kadar yaklaşık 350 milyon avro para kazanmıştır. Bu gelirini, her yıl daha da artıracak ve sürenin sonunda havaalanın da sahibi olacaktır” dedi.

Bugüne gelene kadar yaşanan zorlu sürece de değinen Bakan Arıklı, sürece katkı koyan herkese teşekkürlerini iletti.

Yeni Ercan Havalimanı terminal binası ve pisti

10-12 milyon yolcu kapasitesine sahip Yeni Ercan Havalimanı terminal binasında 60 check-in kontuar, 44 pasaport kontrol noktası ve 5 bagaj alanı bulunuyor.

Bunun yanında 128 bin metrekare terminal alanına sahip olan yeni havalimanında, 9 körük, 30 uçak park yeri, 85 bin metrekare bin 500 araçlık otopark mevcut.

2 bin 755 metre uzunluğundaki mevcut pistin güneyine inşa edilen yeni pist ise 3 bin metre uzunluğunda.



