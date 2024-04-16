Aracından uyuşturucu çıktı

Lefkoşa’da, trafik ekipleri tarafından kontrol amaçlı durdurulan 22 yaşındaki Nuorual İdris’in aracında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tutuklanan zanlı hakkında uyuşturucu madde tasarrufu suçundan soruşturma başlatıldı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 15 Nisan 2024 tarihinde saat 01.30 sıralarında Lefkoşa’da trafik ekipleri tarafından kontrol amaçlı durdurulduğunu söyledi.

Polis, zanlının şüpheli hareketler sergilemesi üzerine aracında yapılan aramada ön yolcu koltuğunun üzerinde bulunan bel çantasında 9 ayrı foil kağıda sarılı 6 gram hintkeneviri, arka koltukta içerisinde uyuşturucu bulunan bir adet sarma sigara, foil kağıdı, bin 120 TL nakit para bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, aracının ve cep telefonunun emare olarak alındığını açıkladı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini kaydeden polis, alınacak ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.