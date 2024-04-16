60’ar bin TL ödediler

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de çalıştıkları şirkete ait dairelerden çaldıkları eşyaları başka dairelere dizanyn ederek elde ettikleri geliri aralarında paylaşan İranlı Seyyedomos Rafa Siabi, Mahdi Shearbafforma, Roshanak Roohi, Ali Pourahmadi, Meysan Golshene ve Hamed Dereksheni, dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mustafa Yokuşoğlu, 27 Mart 2024 tarihinde, Seyyedomos Rafa Siabi ile Mahdi Shearbafforma’nın, İskele’de, Ceasar Resort isimli sitede, müstahdemi oldukları A.G isimli şahsın dairesinden sirkat ettikleri muhtelif eşya ve elektronik aletleri aynı sitede başka bir daireye dizayn ettiklerini açıkladı. Zanlıların 1 Nisan’ta tespit edildiğini belirten polis, çalınan eşyaların yapılan arama sonucu, konu daire içerisinde tespit edildiğini belirtti. Polis, Seyyedomos Rafa Siabi’nin evinde yapılan arama sonucunda da Ceasar Resort Sitesi’ne ait olduğu belirlenen çok sayıda eşya bulunduğunu anımsattı.

Polis teminat talep etti

Polis, Roshanak Roohi, Ali Pourahmadi ve 5 Meysan Golshene’nin de 3 Nisan’da meseleyle bağlantılı olarak tespit edildiğini hatırlattı. Ali Pourahmadi’nin evinde yapılan arama sonucunda da bir çok eşyanın bulunarak emare alındığını anımsatan polis, Hamed Dereksheni’nin de mesele ile ilgili 4 Nisan’da tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlıların, müştekinin şirketi olan Afik Group’a ait işletmeye ait dairelerden sirkat ettikleri bir çok muhtelif eşya ve elektronik cihazı başka dairelere satıp, dizayn ettikten sonra elde edilen gelirleri aralarında paylaştıklarının da tespit edildiğini mahkemeye hatırlattı.

Zanlılar hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, mahkemeden uygun teminat talep etti. Mahkeme, zanlıların 60’ar bin TL nakdi kefalet ödemesi şartı ile serbest bırakılmasına emir verdi.