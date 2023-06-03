Ceza ve deport

Suna ERDEN

Girne bölgesinde birçok ev ve iş yerini soyan Pakistanlı Abdul Wahab Khan ile Basit Mehmut hakkındaki soruşturma tamamlandı.

İlk etapta 6 yeri soydukları gerekçesiyle tutuklanan, daha sonra hırsızlık yaptıkları yer sayısı 10’a çıkan zanlılar dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların çok sayıda cep telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayarın yanı sıra çeşitli elektronik cihazlar çaldıkları belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlıların 1 Nisan-14 Mayıs 2023 tarihleri arasında, Girne bölgesinde meydana gelen hırsızlık suçlarından dolayı tutuklandıklarını söyledi.

Polis memuru, zanlılardan Khan’ın 10 Mayıs 2023 tarihinde Çatalköy’de Sadık Gürseslere ait eve girerek, önce araba anahtarını ardından ona ait FF 700 plakalı aracı çaldığını belirtti.

Polis memuru, Khan’ın 14 Mayıs 2023 tarihinde ise Girne Uğur Mumcu Bulvarında faaliyet gösteren Tekno Gold isimli işyerinin ön vitrin camını kırarak, içeri girdiğini, mağazadan 279 bin Türk Lirası değerinde cep telefonu, tablet bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve çeşitli elektronik cihazlar çaldığını açıkladı.

Polis, zanlının 11 Mayıs tarihinde ise bir süpermarketten dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar ile klavye kılıfı, 2 adet uydu alıcı cihazı, 2 adet cep telefonu ve muhtelif market ürünü çaldığını belirtti.

Polis, meydana gelen hırsızlık vakaları ile ilgili soruşturma başlatıldığını, zanlı Khan ile suç ortağı Basit Mehmut’un önceki gün Girne’de tespit edilerek, yakalandığını söyledi.

Polis memuru, Khan’ın tasarrufunda bulunan siyah sırt çantasında 7 adet tablet, 5 adet laptop ve çeşitli elektronik cihazlar bulunarak, emare alındığını belirtti.

Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu zanlıların 2022 yılı Temmuz ayı içerisinde de bir ikametgâhtan 3 adet dizüstü bilgisayar, oyun konsolu, dijital fotoğraf makinesi, cep telefonu, tablet bilgisayar çaldıklarının belirlendiğini belirtti.

Polis, zanlıların ayrıca 2023 yılı Nisan ayı içerisinde bir dükkandan muhtelif oto yedek parçaları ve bir dükkandan cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve DVR kamera kayıt cihazı çaldığını açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıları tutuklu yargılanmak üzere 3 ayı aşmayan bir süreyle cezaevine gönderdi.