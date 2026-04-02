Muhtarlar konuşuyor

Melis GÜNEL

Muhtarlar, Kıbrıs konusundaki görüşlerini, en güvendikleri kurum ve kişileri Diyalog’a anlattı. En güvenilen kurumlarda; Polis, Sivil Savunma Teşkilatı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Diyalog Medya Grubu öne çıktı.

Ne dediler…?

Akay Darbaz (Muhtarlar Birliği Başkanı)

“Kıbrıs sorunu tabi ki çözülecek, umudum var. Zaten umudumuzu kaybedersek her şeyi Rumlara teslim etmiş oluruz. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, siyasi partilerimizin ve en önemlisi Türkiye’nin kararlı duruşuyla el birliğiyle mücadele ederek başaracağız.

Ülkede güvendiğim kurumları sıralarsam; Cumhurbaşkanlığı, Yargı, Polis, Sivil Savunma, basınımız içinden Diyalog ve Havadis güvendiğim kurumlardır.

Kişilerde ise Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban ve Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol ve daha da güvendiğim arkadaşlar vardır.”

Musa Suiçmez (Değirmenlik Camialtı Mahallesi)

“Kıbrıs konusu hakkında gerçekçi olmak lazım. Bence çözüm olmaz çünkü iki zıt düşünce karşı karşıya olduğu için mümkün görmüyorum. Rum kesiminin dini inançları ile özellikle İslam’a karşı bir zihniyet sizi asla kabul etmez. Aksi olsa zaten savaşlar olmazdı. Ülkede en güvendiğim kurum Diyalog Medya Grubu’dur çünkü doğru habercilik ve tarafsız yayıncılığına çok güveniyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Polisimize de güveniyorum. Kişilerde de bu kurumların başındaki isimleri şöyle sıralayabilirim: Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri Kol Ordu Komutanı ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer.”

Daniş Aşçı (Değirmenlik Saray Mahallesi)

“Ülkede güvenecek kurum yoktur; özel, kamu fark etmez güvenim kalmadı. Kişilerde de kimseyi söyleyemem kimseye güvenmiyorum çünkü… Kıbrıs konusunun çözümü de yoktur, umudum da yoktur.”

Yılmaz Koloğlu (Değirmenlik Tepebaşı Mahallesi)

“Kıbrıs sorunu 50 yıldır çözülmedi, şimdi de çözülmez, benim umudum yoktur çözüme dair… En güvendiğim kurumlar ise; Cumhurbaşkanlığı, Polis ve Asker vardır. En güvendiğim isimler arasında da Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer vardır.”

Mustafa Eğmez (Akıncılar Köyü-Akıncılar)

“Kıbrıs sorununun çözüme ulaşması konusunda umudum yoktur. En güvendiğim kurumlar; Diyalog Gazetesi, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi ve güvenlikten sorumlu unsurlarımızdır. Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar ile Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler en güvendiğim isimlerdir. Zaten ülkede başkada güvenecek kurum veya kişi kalmadı.”

Mürüde Erzen (Değirmenlik-Balıkesir)

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda umudum her zaman vardır. Ülkede en güvendiğim kurum kuruluş arasında da yargımıza ve polisimize güvenirim. Kişilerde ise Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer güvendiğim isimlerdir.”

Ulaş Solakay (Değirmenlik-Cihangir)

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda umudum vardır ve çözüleceğine inanıyorum. En güvendiğim kurumlar Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi, Polis ve Sivil Savunmadır. En güvendiğim kişiler ise Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban’dır.”

Hüsemattin Çollo (Lefkoşa-Karamanzade Mahallesi)

“Kıbrıs sorununun çözüme ulaşması konusunda umudum yoktur. En güvendiğim kurumlar Diyalog Gazetesi, Asker ve Sivil Savunmadır. Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar başta olmak üzere, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ve Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban da en güvendiğim isimlerdir.”

Yusuf Sofu (Çukurova-Değirmenlik)

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda umudum yoktur, çözüleceğine inanmıyorum. En güvendiğim kurumlar Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi, Polis ve Sivil Savunmadır. En güvendiğim kişiler ise Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban’dır.”

Cemil Şensoy (Değirmenlik-Demirhan)

“Ülkede güvenecek kurum yoktur, özel- kamu fark etmez güvenim kalmadı. Kişilerde de kimseyi söyleyemem kimseye güvenmiyorum… Kıbrıs konusunun çözümü de yoktur, umudum da yoktur.”

Yılmaz Yılmazoğulları (Değirmenlik-Düzova)

“Kıbrıs sorunu kapsamında umudum vardır, umut her zaman vardır. Ne yazık ki siyasete güven kalmadı ama yargımıza ve Diyalog Medya Grubu’na güveniyorum. Kişilerde de en güvendiğim isimler; Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar başta olmak üzere, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol’dur.”

Uğur Dereliköylü (Akçay Muhtarı)

“Kıbrıs sorununun çözüme ulaşması konusunda umudum yoktur. Çünkü karşı taraf Rumlar bizim eşit haklar istememizi kabul edemiyor. Ülkede en güvendiğim kurum tabi ki Diyalog Medya’dır. Sonrasında ise en güvendiğim kurumlar Polis ve Sivil Savunmadır. Kişilerde de güven duyduğum isimlerin başında gelen doğru ve tarafsız haberciliği ile Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar başta olmak üzere, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban’dır.”

Talip Özdemir (Lefkoşa-Haspolat)

“Kıbrıs sorunu kapsamında çözüme dair bir umudum yoktur, inancım yoktur. Çözüleceğine de inanmıyorum bu konunun. Güvendiğim kurumlar arasında Sivil Savunma ve Asker vardır ama şunu da söylemek isterim ki ben gazetecilere artık güvenmiyorum, benim yazdıklarımı ya da söylediklerimi değiştiriyorlar diye güvenim kalmadı. En güvendiğim kişileri söylemek gerekirse Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü’dür.”

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2026, 10:00