‘En düşük teklifi biz verdik’

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na (Kıb-Tek) 200 bin metrik ton akaryakıt temini ve taşınması ihalesi mahkemeye taşınıyor.

Sülem Sistem Elektrik LTD. Direktörü Süleyman Paşa, Rafinerici Sıtkı Gülüştür ve Sülem Sistem Elektrik LTD İhale Koordinatörü Sedat Ateş, ihale kararının doğru olmadığını savunarak, Pazartesi günü ara emri başvurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Halkın gerek iş yerlerine gerekse evlerine fahiş elektrik faturaları ödediği ve bunu aşağıya çekmek adına 19.80 dolar teklif verdiklerini belirten Ateş, “En düşük teklifi vermemize rağmen bizden 6 milyon dolar daha fazla teklif atan firmaya ihaleyi verdiler. Bu halkın sokağa atılacak 6 milyon dolar parası yoktur. Hukuksal haklarımızı arayacağız ancak bu haksız kararın gerekirse Başbakan tarafından iptal edilmesini istiyoruz. Verdiğimiz rakamın hiçbir olumsuz gerekçesi yoktur. Bu ihalenin durdurulması için uğraş vereceğiz” dedi.

Ara emrine başvuracağız

Sülem Sistem Elektrik LTD Direktörü Süleyman Paşa ise “Kıbrıs Türk halkı evlerine ve iş yerlerine fahiş elektrik paraları ödüyor ve bunu daha aza indirmek adına bu rakamı attık ancak MİK’in doğru bir karar aldığına inanmıyorum. Karar her ne olursa olsun yargı yoluyla savaşımızı vereceğiz. Pazartesi günü gerekçeyi alacağız ve gerekçeyi alır almaz ara emrine başvuracağız” şeklinde konuştu.

Sıtkı Gülüştür ise şunları söyledi:

“İhaleye eksiksiz bir şekilde hazırlandık. En düşük teklifi verdik. Akaryakıtımız da gemimiz de hazır olmasına rağmen Şeffaf olmayan bir ihale sonucunda firmamız elenmiştir. Bu akaryakıtın daha uygun fiyatlarla taşınması ve halkın daha uygun elektrik enerjisine ulaşması için elimizden gelen çabayı gösterdik. İhalenin en yüksek rakamı teklif eden firmaya verilmesini şaşkınlıkla izliyoruz. Tabi ki yasal mercilere gereken tüm başvurularımızı yapacağız. Yanlış yapılmış ve şeffaf olmayan bir ihale olduğunu görüyoruz.”

