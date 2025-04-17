Kapılar masada

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la bir sonraki görüşmelerinin 5 Mayıs’ta olacağını açıkladı. Görüşmede, yeni sınır kapılarının gündemde olacağı belirtiliyor.

Hristodulidis’in bu açıklamayı “Nicosia Economic Forum” çerçevesinde yaptığını yazan Alithia gazetesi, Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisinin atanmasıyla ilgili olarak BM’den resmî açıklamalar yapılmasını beklediğini söylediğini de iletti.

Hristodulidis bu konuyla ilgili olarak sahip olduğu son bilginin, BM tarafından bürokratik işlemlerin tamamlandığı şeklinde olduğunu da ifade etti.

Liderler görüşmesiyle ilgili olarak önerilen farklı tarihlere Türk ve Kıbrıs Türk tarafından yanıt geldiğini ve bir sonraki görüşmeyle ilgili belirlenen tarihin 5 Mayıs olduğunu ifade eden Hristodulidis, açıklamasında bu görüşmeyi, BM tarafından yapılacak açıklamayı aynı zamanda BM kişisel temsilcisinin Kıbrıs’a gelişini sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

Hristodulidis, Rum kesiminin ΒΜ Genel Sekreteri'nin temmuz ayı sonunda düzenleyeceği genişletilmiş toplantı ışığında hazır olmaları adına, özlü görüşmeye başlamaları için BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisini karşılamaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Fileleftheros ise “Sözleşmeye Takıldı” başlıklı haberinde Maria Angela Holguin’in BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisi olarak atanmasının resmileşmesinin Holguin’in yeni sözleşmesine takılmış görüldüğünü yazdı.

Şu ana kadar BM yönetimi ile Kolombiyalı diplomatın sözleşmenin bazı maddelerinde anlaşamadıklarının görüldüğünü, bu yüzden de atamanın da gerçekleşmediğini kaydeden gazete, “diplomatik kaynaklardan elde edinilen bilgilere göre” anlaşmazlıkların siyasi olmadığına işaret etti.