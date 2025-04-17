Cezası bitince ihraç edilecek

Suna ERDEN

Lefkoşa'da biri meyhane diğeri kafe iki ayrı iş yerinden içki, para ve eşya çalan Türkmenistan uyruklu Azim Atayev hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 18 ay hapse mahkum edildi. Son 3 aydır cezaevinde yargılanmayı bekleyen sanığın ülkeye öğrenci olarak geldiği, okula devam etmeyip kaçak duruma düştüğü, parasız kalınca hırsızlık yaptığı belirtildi. Ağır ceza heyeti, ülkeye öğrenci olarak gelenlerin kaçak duruma düşüp suç işlemesinin hoşgörüyle karşılanamayacağını dile getirdi.

Ceza kararını okuyan ağır ceza mahkemesi yargıcı; sanığın 3 Aralık 2024 tarihinde Lefkoşa Gelibolu Sokak’ta faaliyet gösteren Rakı Müren isimli iş yerine, tespit edilemeyen bir yerden giriş yapıp mülküne tecavüz ettikten sonra, içeride bulunan Orionpos marka yazar kasa, 3 adet Redmi marka cep telefonu, 3 adet 18 yıllık Chivas Regal marka 70cl viski, bir adet Black Label marka 70cl viski, bir adet Red Label marka 70cl viski, bir adet Greenall marka 70cl cin, bir adet 18 yıllık Johnnie Walker marka 70cl viski ve beyaz ev şeklinde içerisinde 9 bin 260 TL bulunan tips kutusunu çaldığını söyledi.

İkinci kez aynı suçu işledi

Ağır ceza yargıcı, sanığın 12 Aralık 2024 tarihinde ise Lefkoşa'da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Kemja isimli kafeye girerek, bir adet 7 TL değerindeki plastik Nescafe bardağını ve satışta bulunan 2 bin TL değerindeki el yapımı 7 adet kolye ve 7 adet bilekliği çaldığını kaydetti.

Yargıç, sanığın çevre güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek, 1 Ocak 2025 tarihinde tutuklandığını belirtti.

Yargıç; ayrıca sanığın 29 Aralık 2023 tarihinden tutuklandığı güne kadar ülkede kaçak yaşam sürdüğünün tespit edildiğini ifade etti. Yargıç; sanığı yargılandığı tüm davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini, işlemiş olduğu bina açma ve sirkat suçlarının giderek yaygınlaştığını ifade etti.

Yasada 7 yıla kadar hapis öngören bina açma ve sirkat suçlarına caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydeden yargıç, sanığın ülkeye öğrenci olarak geldiğini; kaçak duruma düştüğünü ve KKTC’de kanunsuz olarak ikamet ederken bu suçları işlediğini belirtti.

Kabul edilemez

Yargıç; ülkeye öğrenci olarak gelenlerin kaçak duruma düşüp suç işlemesinin hoşgörüyle karşılanamayacağını dile getirdi.

Yargıç; ayrıca sanığın 2 kez aynı suçu işlediğini de ifade ederek, bu hususların aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Yargıç; dükkan sahiplerinin şikayetçi olmamasını, sanığın genç ve sabıkasız oluşunu ise lehine değerlendirdiklerini ifade ederek, 18 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

