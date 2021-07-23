Sahiller doldu

Hüseyin ÇİÇEK

Hava sıcaklıkları 40 dereceyi aşarken, vatandaşlar serinlemek için plajlara akın etti. Bazıları yüzmeyi bazıları da gölgelik alanda çimlere uzanarak, dinlenmeyi tercih etti.

Kurban Bayramı bugün sona erecek. İlk günü 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’na denk gelen Kurban Bayramı’nda, arife olan pazartesinin de idari tatil verilmesiyle 9 güne çıkan bayram tatilinde vatandaşlar tatil yapma ve dinlenme imkanı buldu. Hava sıcaklığının 40 derecede seyrettiği son üç günlük sürede vatandaşlar, plajları doldurdu. Ülkenin dört bir yanındaki tatil beldelerine ve plajlarına akın eden vatandaşlar, yüzerek serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşlar şezlonglarda güneşlenirken, bazıları da gölgede bulunan yeşil çimlerin üzerinde uzanmayı tercih etti.

