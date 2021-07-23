Sevenleri kahroldu

Girne’ye bağlı Alemdağ köyünde yaşanan olayda 34 yaşındaki Emin Erişik, dün evinde ölü bulundu. İki çocuk babası Erişik’in ölümü sevenlerini yasa boğdu. Yapılan soruşturma sonucu Erişik’in kendini asarak yaşamına son verdiği tespit edildi. Polisten verilen bilgiye göre; Erişik dün saat 19.00 sıralarında evinde ölü olarak bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede Erişik’in kendini asarak yaşamını sonlandırdığı tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Erişik’in bedeni Lefkoşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, Erişik’in Lapta’da yaşadığı ancak Alemdağ’daki evinin tadilatı için 20 gün önce bölgede kalmaya başladığı öğrenildi.

Eşinden ayrılan, iki çocuk babası Erişik’in inşaat işlerinde günü birlik çalıştığı bilgisi elde edildi. Erişik’in daha önce de iki kez intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü.

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2021, 10:29