İnkar ediyor

Girne’de yaşayan 25 yaşındaki kadını cep telefon numarasını gizleyip defalarca aradığı, cinsel içerikli, konuşmalar yaptığı iddia edilen Sefa Yıldız, GSM şirketlerinden alınan görüşme dökümleri sayesinde tespit edilerek, tutuklandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada suçlamaları reddetti.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 18-22 Kasım arasında kullanımındaki telefon hattını gizleyerek Girne'de sakin K.K.'yi defalarca arayarak, “ senin dudaklarını ısırmaya başladım, üzerinde sütyen yok" ve benzeri sözler söyleyerek cinsel taciz suçunu işlediğini söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak KKTCELL ve KKTC Vodafone şirketlerinden 27 Kasım 2024 tarihinde telefon dökümleri temin edilerek zanlının ismine ulaşıldığını açıkladı.

Polis, yapılan soruşturmada zanlının Lefkoşa'da tespit edilerek, tutuklandığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının tasarrufunda olayda kullanılan hattın bulunduğu cep telefonunun bulunarak emare olarak aldıklarını söyledi.

Zanlının KKTC'de çalışma izinli olarak bulunduğunu, soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, teminat talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise şikayetçi kadını tanımadığını iddia etti. Zanlı, “daha önce ev arkadaşlarım kadınlardı. İki kadınla uzun süre yaşadım, onlara sorun tek bir yanlış hareketim olmadı. Söz geçen kadını yolda görsem tanımam” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

