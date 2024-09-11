Kuzeyin ihtiyacından daha fazla

Yılın 365 gününde güneş gören Kıbrıs adasının güneyinde akaryakıtla elektrik üretimi bir süre sonra tarihe kavuşacak. Bugüne kadar 8 özel şirkete güneş parkı için izin veren Rum Yönetimi, şimdi Fransız Total şirketiyle önemli bir işbirliği gerçekleştiriyor.

Fransız “TotalEnergies” şirketi, Limasol’a kurulacak güneş parkıyla günde 438 megawat elektrik üretecek. Bu üretim, kuzey Kıbrıs’ın ihtiyacını fazlasıyla karşılıyor.

Rum Enerji Bakanı Yorgo Papanastasiou, güneş enerjisine yönelik projelerden övgüyle söz ederken,

TotalEnergies şirketinin Kıbrıs’taki müdürü Pedro Ribeiro, gerekli yatırımların kısa sürede başlayacağını söyledi.

Fileleftheros gazetesi, “TotalEnergies” şirketinin “Universal Life” şirketiyle konsorsiyum oluşturarak, Limasol’daki Vasa, Asgata ve Sanida köyleri arasındaki bölgeye geniş kapsamlı güneş parkı inşa etmek için kolları sıvadığını yazdı.

Gazete, “Universal Green Energies” tarafından Çevre Dairesi’ne Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu için başvuru yapıldığını ve 6 Ekim’e kadar bu sürecin sonlandırılması gerektiğini kaydetti.

Haberde, güneş parkının yıllık kapasitesinin 160 bin megavat (Günlük 438 megawat) olduğu ve yaklaşık 33 bin hanenin yıllık elektrik tüketimini karşılayabilecek güçte olduğu belirtildi.

Fransız Total şirketi, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki 7 parselde, İtalyan ENI şirketiyle ortak faaliyetlerini de sürdürüyor.