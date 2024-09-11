Özür diledi ama olmadı

Lefkoşa’da aynı apartmanda yaşadığı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kızın cep telefonuyla gizlice çeken Bekir Ertaş tutuklanarak dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Apartmanın 5 numaralı dairesinde kalan zanlının cep telefonunu sarkıtarak, genç kızı soyunurken çektiği açıklandı.

Polis, “elektronik haberleşme yasasına aykırı hareket, özel hayatın gizliliğini ihlal ve cinsel taciz” suçlarından tutuklanan Bekir Ertaş hakkındaki olguları aktararak, teminat talep etti.

Polis, Ortaköy’de bir apartmanın beşinci katında oturan zanlının bir numaralı dairede kalan 20 yaşındaki komşusunun, yatak odasında soyunduğu esnada çıplak görüntülerini kayda alarak özel hayatın gizliliğini ihlal ve cinsel taciz suçunu işlediğini söyledi.

Polis, 20 yaşındaki kızın 8 Eylül 2024 tarihinde Whatsapp uygulamasından apartman sakinleri gurubuna 'beni telefon kamerasını sarkıtıp çekmeye çalışan sapık her kimse sizinle poliste hesaplaşacağız' yazdığını belirtti. Polis, zanlının bunun üzerine 20 yaşındaki kızın Whatsapp uygulamasına “eşimi çok sevdiğim için apartman gurubuna yazdığınızı silin yeter, sonrasında ben de sildiğimi sandığım kaydı kalıcı olarak sileceğim, zaten beni ilgilendirmiyor, söz. Polise gitmenizi istemem ama illa gideceğim derseniz maalesef ikimizde bu durumdan zarar göreceğiz” diye yazarak Elektronik Haberleşme Yasasına Aykırı Hareket suçunu da işlediğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını, video kamera görüntüsünü kendi rızası ile gösterdiğini, itiraf niteliğinde gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının ülkede çalışma izniyle bulunduğunu belirtti ve uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 30 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 500’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.