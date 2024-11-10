Londra hazır

İngiltere’nin, BM Genel Sekreteri’nden Kıbrıs sorununda gayriresmi çok taraflı bir konferansa katılma daveti alması halinde olumlu cevap vereceği, katılmamasının söz konusu olmadığı bildirildi.

Fileleftheros “Londra Davet Bekliyor… Kıbrıs Sorununda Çok Taraflı Bir Görüşmeden Türkiye’nin İstediği Gibi Feragat Etmesi Söz Konusu Değil” başlıklı haberinde Londra’nın bu tavrının haftalar önce, yabancı basın mensuplarını bilgilendirmesi sırasında İngiltere Başbakanlık Sözcüsü tarafından ortaya konulduğunu yazdı.

Habere göre İngiltere Başbakanlık Sözcüsü Rum gazetecinin sorusuna karşılık “Henüz herhangi bir davet yok. Öyle bir davet gelirse Birleşik Krallık çözüme götürecek bir çabada BM’ye yardımcı olmak için katılım sağlayacak.” dedi. Sözcü İngiltere’nin, nihai çözümün iki toplum arasında anlaşmaya varılmasından sonra olması gerektiği görüşünde olduğunu da sözlerine ekledi.

Kıbrıs sorununun bütün müdahilleri gibi Rum yönetimi de BM’nin bundan sonraki hareketlerini bekliyor. Şu ana kadar Rosemary DiCarlo’nun Ada’ya gelişi ya da çok taraflı görüşmeye çağrılması konusunda herhangi yeni bir şey yok ancak Genel Sekreter’in çok taraflı görüşmeyi yıl sonundan önce, kasım sonu ya da aralık başı gerçekleştirmek niyetinde olduğu değerlendiriliyor.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs müzakerelerine yeniden başlamaya hazır olduğunu, bunun Türkiye-AB ilişkilerinde ilerleme sağlanmasına da katkı yapacak bir şey olduğunu, kahve sohbeti sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da söylediğini belirtti. Hristodulidis Erdoğan’ın da dün, Türkiye-AB ilişkilerinin güçlendirilmesinin Türkiye için sahip olduğu büyük öneme işaret ettiğini kaydetti.

“Hristodulidis Macron’un cevabından memnun”

Gazeteye göre Hristodulidis, perşembe gecesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan aldığı bilgiye atıf yaparak “Bana aktarıldığı üzere, Türkiye Cumhurbaşkanı Türkiye-AB ilişkilerinin güçlendirilmesini istedi -ki bunu Avrupa Toplum Politikaları toplantısındaki konuşmasında da söyledi- gösterge olarak Türkiye ile Yunanistan arasındaki iyi ortama da işaret etti.” ifadesini kullandı.

Macron’un Erdoğan’a “Türkiye-AB ilişkilerinin güçlenmesi Kıbrıs sorunundan da Türkiye’nin Kıbrıs kökenli yükümlülüklerinden de geçer” cevabını verdiğini de söyleyen Hristdodulidis Macron’un bu cevabından memnuniyet duyduğunu söyledi.