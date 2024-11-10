Örnek etkinlik

Canbulat Özgürlük Ortaokulu Tekno-Bilim- Sanat-Girişimcilik Kulübü kermes düzenledi.

Kermeste, ev yapımı yiyecekler ve girişimcilik kulübü öğrencilerinin ürettiği bileklikler satışa sunuldu.

Öğrenciler ve öğretmenler kermese büyük ilgi gösterdi.

İhtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler ve öğretmenler el ele vererek çeşitli ürünleri satışa sundu.

Etkinliğe, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi. Kermesten elde edilecek gelir, okulda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim giderleri için kullanılacak. Bu duyarlı davranış, hem okul topluluğu hem de çevredeki halk tarafından büyük takdir topladı.

