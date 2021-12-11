Miktar arttı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da faaliyet gösteren Inndorm isimli öğrenci yurdunda çalıştıkları sırada öğrencilerden temin ettikleri paraları şirket hesabına yatırmayıp çaldıkları iddia edilen Rabia Meryem Aykut ile Furkan Mert İnce hakkındaki soruşturma sürüyor. İlk etapta 49 bin TL ve 900 dolar çaldıkları gerekçesiyle tutuklanan zanlıların 74 bin 400 TL ve 2 bin 400 dolar sirkat ettikleri açıklandı. İki zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarılırken, duruşmada öğrencilere kesilen makbuzların, birinci, ikinci ve üçüncü suretlerinde, tarih ve miktarlar üzerinde değişiklik yapıldığının belirlendiği açıklandı.



Soruşturma sürüyorOlayın soruşturmasını yürüten polis memuru Gökhan Kol, 2021 yılı Eylül-Ekim ayları içerisinde Gazimağusa’da faaliyet gösteren Inndorm isimli öğrenci yurdunun müstahdemleri olan zanlı Rabia Meryem Aykut ve Furkan Mert İnce’nin şu anda aranmakta olan bir şahıs ile birlikte öğrencilere kiralamış oldukları odalardan tahsil ettikleri 74 bin 400 TL ile 2 bin 400 dolar nakit parayı şirket hesabına yatırmayarak çaldıklarını açıkladı. Kol, olayın 2 Aralık 2021 tarihinde bildirilmesi üzerine zanlılar hakkında tutuklama emri temin edildiğini ve 7 Aralık 2021 tarihinde Aykut ile İnce’nin gözaltına alındığını söyledi. Kol, her iki zanlının da ayrı ayrı sözlü beyanlarında bulunduğunu; parayı öğrencilerin kayıp olan eşyalarına karşılık ödeme yapmak için kullandıklarını iddia ettiklerini söyledi. Kol, zanlıların ayrıca tüm parayı teslim ettiklerini öne sürdüklerini açıkladı. Polis, yapılan soruşturma neticesinde öğrencilere kesilen makbuzların, birinci, ikinci ve üçüncü suretlerinde, tarih ve miktarlar üzerinde değişiklik yapıldığının belirlendiğini ve zanlılar aleyhine evrak sahteleme ile ilgili de soruşturma başlatıldığını bildirdi. Kol, aranan bir kişi daha olduğunu söyledi. Soruşturmanın sürdüğünü belirten polis, mahkemeden ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz Serden, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.