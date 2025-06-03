Büyük jest

Birleşik Arap Emirlikleri’nin, Güney Kıbrıs’a hediye ettiği 13 adet denizden su arıtma tesisinin 20 milyon Euro değerinde olduğu belirtilirken, kurulum maliyetinin 2 milyon Euro olacağı ve kuruluma Moni elektrik santralinde başlanacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre; kurulum ve işletmesi, ülke içinde ve dışında bu işlerde deneyim sahibi bir şirkete verilen mobil tesislerinin 2026 sonuna kadar sadece Moni bölgesinde olacak. Mevcut projeye göre tesislerden toplam günlük 13 bin 650 metreküp üretim kapasiteli olanlar Limasol’a, günlük bin 350 metreküp üretim kapasitesine sahip olanlar da Baf’ta kurulacak. Baf’ta ayrıca günlük 2 bin metreküp üretim kapasiteli yeni bir tesis kurulacak.

Aynı gazete, Rum Elektrik İdaresi’nin (AİK) turizm ve kentsel gelişim nedeniyle su ihtiyacı artan Limasol’un su ihtiyacını takviye için Vasiliko’daki tuzlu su arıtma tesisinin kapasitesinin önemli ölçüde artırılmasını önerdiğini yazdı.

Habere göre AİK, Vasiliko’da, günde 60 bin metreküp üretme kapasitesine sahip mevcut tesisin yanına günlük 40 bin metreküp üretim kapasitesinde bir tesis kurulmasını ve günlük üretim miktarının 100 bin metreküpe çıkarılmasını önerdi.

Gazete bu önerinin, BAE’nin hibe ettiği mobil tesisin Moni’ye kurulmasına Limasol-Pirgo sakinlerinin sert tepki gösterdiği bir döneme denk geldiğine vurgu yaptı.