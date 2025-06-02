‘Kokain benim’

Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı’ndan KKTC'ye giriş yapan Bülent Karakaplan’ın (E-51) aracında yapılan aramada 60 gram hintkeneviri ve 3 gram kokain türü uyuşturucu olduğu inanılan madde ele geçirildi. Tutuklanarak hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının ifadesinde 3 gram kokain için 60 gram hintkenevirini ithal ettiğini, başkalarının yönlendirmesiyle kuzeyde bazı konumlara bırakacağını itiraf ettiği açıklandı.

Duruşmada olguları aktaran polis; 31 Mayıs 2025 tarihinde saat 19.30 raddelerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından Metehan Kara Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapmak isteyen zanlının kullanımında bulunan LC 527 plakalı araçta arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan kontrolde araçta 3 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 60 gram ağırlığında hintkeneviri bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis; zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis; zanlının gönüllü ifadesinde uyuşturucu maddeleri Güney Kıbrıs’ta bir şahıstan aldığını, o kişinin yönlendirmesi ile Kuzey Kıbrıs’ta bazı konumlara bırakacağını ve bunun karşılığında; tasarrufunda bulunan 3 gram kokain türü uyuşturucu maddeyi aldığını itiraf eden bir gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını; alınacak ifadeler olduğunu, emarelerin analize gönderileceğini belirterek, 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

