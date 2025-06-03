Davete açığız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna zirvesi hakkında "Muhteşem bir buluşma oldu" dedi.

Erdoğan, hedeflerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ve ABD Başkanı Donald Trump'ı bir araya getirmek olduğunu da söyledi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna liderleriyle Türkiye'de üçlü barış görüşmeleri düzenlemesi dönündeki davetine açık olduğunu söyledi.

Leavitt, “Başkan, eğer bu noktaya gelinirse böyle bir teklife açık olduğunu söyledi. Ancak her iki liderin ve tarafların birlikte masaya oturmasını istiyor" ifadelerini kullandı.

Zirveyi değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna zirvesini değerlendirdi. "Muhteşem bir buluşma oldu" diyen Erdoğan, en büyük arzusunun Putin-Zelenski-Trump zirvesi olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Ben de kendileriyle bu buluşmada bir araya geleyim, böylece İstanbul'u bir barış merkezi haline getirelim" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

“Gerçekten çok muhteşem bir buluşma oldu. Bu buluşma neticesinde özellikle bundan önce biner esir değişimi olduğu halde bu defa bu esir değişimleri binin üzerine çıktı. Binin üzerine çıkmanın ötesinde bir de bu esir değişiminin dışında gerek Rusya gerek Ukrayna tarafında bazı cesetlerin de birbirlerine iadesi söz konusu oldu.

Bu rakamlar da gerçekten çok büyük. Gerek Rusya tarafından gerek Ukrayna tarafından verilen bu rakamlar ki Dışişleri Bakanım ve medya bu rakamları da İstanbul'da yapılan basın açıklamasıyla taraflar bunları dünya kamuoyuna açıklıyorlar. Bu da tabii İstanbul'daki bu buluşmaların ne kadar büyük önem ifade ettiğini ortaya koyması bakımından çok önemli. Biz de bundan dolayı doğrusu iftihar ediyoruz.

Hamdolsun Türkiye bu iş için İstanbul'la bir dönüm noktası oldu. Her iki taraf için de benim en büyük arzum gerek Sayın Vladimir Putin'i gerekse Zelenskiy'i aynı şekilde İstanbul veya Ankara'da bir araya getirmek. Hatta Sayın Trump'ı da bunların yanına almak. Eğer kabul buyururlarsa ben de kendileriyle bu buluşmada bir araya gelir ve böylece İstanbul'u adeta bir barış merkezi haline getirelim istiyorum. Bunun girişimlerinin de şu son buluşmadan sonra adımını atacağız.”

Geniş çaplı esir takası

Rusya-Ukrayna ateşkes görüşmelerinde kritik toplantı dün sabah saatlerinde Çırağan Sarayı'nda yapılmıştı. Taraflar büyük çaplı esir takasında anlaştı. Ukrayna ve Rusya heyetleri, ateşkes müzakereleri için İstanbul'da masaya oturmuştu.

Taraflar geniş çaplı esir takası konusunda anlaşmıştı. Anlaşmaya göre ayrıca savaşta hayatını kaybeden askerlerin naaşları da teslim edilecek.

