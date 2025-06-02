Bir ayda yargı

Hüseyin ÇİÇEK

Kuzey Kıbrıs’a 28 Mayıs 2025 tarihinde gelen İsrail uyruklu Yuri Iakunin ile Donara Abaev 2 gün sonra İskele’de bir otelin lobisinde 30 bin TL değerinde dizüstü bilgisayar çaldı.

Güvenlik kameraları sayesinde kısa sürede tespit edilen zanlılar tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı. Ülkeye turist vizesiyle giriş yapan zanlılar tutuklu yargılanmak üzere bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Selvili; zanlıların 30 Mayıs 2025 tarihinde saat 00.00 sıralarında, İskele’de faaliyet gösteren bir otelin lobi kısmında, S.M. isimli kişiye ait, 30 bin TL değerindeki dizüstü bilgisayarı, çantasıyla birlikte sirkat ettiklerini açıkladı. Polis; şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, otelin güvenlik kamerası görüntülerinin incelemeye alındığını kaydetti.

Kamera görüntülerinde zanlıların bilgisayarı çalarken görüldüğünü açıkladı. Polis; zanlıların 28 Mayıs’ta ülkeye giriş yaptıklarını; ülkemizde herhangi bir bağları olmadığını, sadece turist vizesiyle bulunduklarını belirterek, cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Mahkeme; zanlıların davaları görüşülünceye kadar ve bir ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

