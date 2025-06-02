Bölge halkı tepkili 

Dikmen’de belediyeye ait hizmet tesislerinin mühürlenmesi, halkın yoğun katılımıyla protesto edildi.

Kent Güvenlik Merkezi ve Damacana Su Dolum Tesisi’nin Merkez Kaymakamlığı kararıyla mühürlenmesine tepki gösteren vatandaşlar, “Halkın suyuna mühür vurulamaz” sloganıyla Dikmen Merkez’de eylem gerçekleştirdi.

Vatandaşlar, halk sağlığı ve güvenliği için hizmet veren tesislerin hiçbir hukuki ya da vicdani gerekçe gösterilmeden mühürlenmesini protesto etti.

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, yaklaşık iki aydır yürütülen bir proje kapsamında Dikmen Meydanı’na Kent Güvenlik Zabıta Birimi ve Damacana Su Dolum Tesisi kurulması için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Çelebi, “Belediye Meclisi kararıyla başlayan proje, şehir planlama dairesine de sunuldu. Ancak beklenmedik bir müdahaleyle karşılaştık” dedi.

Başkan Çelebi, kararın altına imza atan kişinin Dikmenli bir kaymakam olmasına dikkat çekerek, bu tutumu sert bir dille eleştirdi. “Bir Dikmenli’den, hele ki böyle bir görevde olan birinden halkı için böyle bir engel çıkarılması kabul edilemez” diyen Başkan, halka hizmet yolunda makamların siyasi ya da kişisel nedenlerle kullanılmasına karşı duracaklarını söyledi.

Doğal kaynaklarımız yetersiz

Su konusuna vurgu yapan Başkan, “Dikmen’de doğal kaynaklarımız yetersiz kalıyor” ifadesini yineleyerek, bölgedeki su sıkıntısının ciddi boyutlarda olduğunu söyledi. Su Dairesi ile sürdürülen projelerin hayati önem taşıdığını kaydeden Çelebi, Dikmen halkı ile birlikte kamu yararına olan hizmetlerin yeniden faaliyete geçmesi için mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

