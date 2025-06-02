Avrupalı olacaktı

Suna ERDEN

Ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapan Suriye uyruklu Haetham Aswad mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mustafa Hayırsever olguları aktardı.

Polis; 31 Mayıs 2023 tarihinde, saat 22.40 raddelerinde, Lefkoşa’da devriye gezen ekiplerin zanlıyı Kermiya’da Metehan Sosyal Konutları bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde şüpheli olarak tespit ettiğini söyledi. Polis, yapılan kontrolde zanlının KKTC’ye yasal girişinin olmadığının belirlenerek, tutuklandığını açıkladı.

Polis; zanlının ifadesinde 30 Mayıs 2025 tarihinde Türkiye’nin Antalya ilinden bindiği bot ile yasal olmayan bir limandan KKTC’ye giriş yaptığını söylediğini aktardı.

Polis; zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirterek, 2 gün süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

