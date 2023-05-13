Tarihin en kritik seçimi

Suna ERDEN

Türkiye’de 60 milyon 697 bin seçmen yarın Cumhurbaşkanını ve 28’inci dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gidiyor. Tarihin en kritik seçimleri öncesinde dünyanın dikkatleri Türkiye’ye yönelirken, deprem sonrasında ‘çadır ve kan satışı’ nedeniyle ağır eleştirilere hedef olan Kızılay Başkanı Kerem Kınık dün görevinden istifa etti. Bazı bankalar döviz satışını durdururken, serbest piyasada Sterlin kuru 29’u, dolar 23’ü, Euro ise 25’i buldu.

Türk lirasının seçim öncesinde değer kaybetmesi özellikle döviz borcu olan vatandaşları tedirgin etti. Sosyal medya paylaşımlarında, pazartesinden itibaren dövizdeki yükselişin daha da artmasına yönelik endişeler dile getirildi.

Diyalog’a konuşan KKTC Ekonomi eski bakanlarından Derviş Kemal Deniz, dövizdeki yükselişin beklenen bir gelişme olduğunu söyledi. Deniz, beklenen gelişmeler karşısında KKTC yetkililerinin özellikle iki konuda acil önlem alması gerektiğini ifade etti.

Turizme ağırlık verilmesini isteyen Deniz, adaya gelecek turistler sayesinde döviz getirisinin artacağını, bu çerçevede ülke ekonomisinin olası gelişmelere karşı direnebileceğini söyledi. Deniz, hava yoluyla gelecek turistlerin yanı sıra kara sınır kapılarının önemine dikkat çekerek Kıbrıslı Rumların geçişlerini kolaylaştıracak önlem alınmasını istedi.

Daha çok kapı açılmasını ve mevcut kapılarda muhaceret işlemlerinin kolaylaştırılmasını öneren Deniz “Euro’nun yükselişi karşısında Kıbrıs’ın kuzeyi hem Rumlar, hem de yabancılar için daha cazip hale getirilmelidir” dedi.

