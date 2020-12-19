Öncelik yaşlılarda

Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs aşılarının yapılmasına 27 Aralık’ta başlanacağı açıklandı.

Alithia gazetesinin haberine göre, Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) onayının ardından, Güney Kıbrıs’ta aşı uygulamasının diğer AB ülkeleriyle birlikte 27 Aralık’ta başlayacağını duyurdu.

Habere göre, Yoannu’nun açıklaması, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, AB’nin tümünde aşı uygulamasının 27-28-29 Aralık’ta başlayacağını açıklamasından bir süre sonra yapıldı.

Gazete, Rum Sağlık Bakanlığı yetkilisi Margarita Kiriaku’nun ise, bakanlıktaki yetkili birimlerin, ilk aşıların Güney Kıbrıs’a ulaşmasıyla birlikte, ulusal aşılama planını hemen devreye sokmaya hazır olduklarını açıkladığını yazdı.

Kiriaku, aşıların muhafaza edileceği iki buzdolabının yarın Güney Kıbrıs’ta olacağını ve daha önce de açıklandığı gibi, muhafaza işleminin merkezi olacağını söyledi.

Habere göre Kiriaku, ilk başta gelecek aşı sayısının çok fazla olmadığını ve bulaşma riski daha fazla olan/hassas gruplarda yer alan kişilerin aşılanacağını belirterek, mobilize aşılama ekipleri oluşturulacağını ve bu kişilere bulundukları yerde aşıların yapılacağını kaydetti.

Kiriaku, bu doğrultuda her bölgede kaç kişinin bulunduğunun ve kaç aşı gerektiğinin de hesaplandığını; böylelikle aşı israfı gibi bir durumla karşılaşılmayacağını ifade etti.

Aşıların buzdolabından çıkmasından itibaren eksi 2 derece sıcaklıkta 5 gün boyunca muhafaza edilebileceğini söyleyen Kiriaku, öncelikle huzurevinde kalan yaşlılar ve personelin, ardından da sırasıyla Covid-19 hastalarının hastabakıcılarının, 80 yaş üstü kişilerin, sağlık hizmeti veren yerlerde görev yapan personelin ve 16 yaş üstü kişilerin aşılanacağını kaydetti.

Haberde, aşının ücretsiz olacağı ve isteğe bağlı olacağı belirtildi.