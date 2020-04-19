Önemli 4 gün

Güney Kıbrıs’ta dün yapılan 3 bin 209 Coronavirüs testi sonucunda 11 yeni pozitif vaka belirlendi. Rum Sağlık bakanlığı önceki gün pozitif vaka sayısını 15 olarak açıklanmıştı. Dünkü test sonuçlarında vaka sayısının azalması ise olumlu bir gelişme olarak nitelendirildi.

Bu arada Fileleftheros gazetesi “Belirleyici Dört Gün… Süreç Olumlu Ancak Salgının İki Hafta Süreyle Yenilenme Olasılığı Var” başlık ve spotuyla manşete çektiği haberinde, dört gün sürecek Paskalya yortusu kutlamalarının, Rum Hükümeti’nin Mayıs ayı itibarıyla kısıtlayıcı tedbirlerde hafifletilmeye gidilmesi konusundaki planlamaları açısından belirleyici olacağını yazdı.

Gazete, uzmanların Paskalya yortusu kutlamaları çerçevesinde kısıtlayıcı tedbirlerde disiplinli davranılması gerektiğine ve önümüzdeki dört gün içerisinde koronavirüs bulaşları olması halinde, vakalarda yeniden patlama yaşanabileceğine vurgu yaptığını kaydetti.

14 Nisan tarihine kadar olan istatistiklere bakıldığında, vakaların yüzde 26,2’sinin herhangi bir semptom göstermediğinin ve yüzde 17,6’sının da virüsü nereden bulaştığının tespit edilemediğinin gözlemlendiğini belirten gazete, yine de epidemiyolojik verilerin iyimserlik yarattığını yazdı.

Gazete, bir diğer haberinde ise, İngiltere’de şu ana kadar koronavirüs yüzünden 200’den fazla “Kıbrıslı’nın” hayatını kaybettiğini; 120 Rum, 65 Kıbrıslı Türk ve bir Maronit’in Londra’da, geriye kalan 14 Rum’un da Birleşik Krallık sınırları içerisindeki diğer bölgelerde hayatını kaybettiğini belirtti.

Alithia gazetesi “İyimser Gülümsemeler, Ancak Yol Hala Uzun” başlığıyla aktardığı haberinde, Güney Kıbrıs’ta koronavirüs vakalarında düşüş eğiliminin sürdüğünü kaydederken, dün 3 bin 209 tarama testi yapıldığını ve 11 yeni vaka tespit edildiğini yazdı.

Gazete, bir diğer haberinde ise, Rum Sağlık Bakanlığı’nın, koronavirüsün hangi kurumlarda görüldüğüne dair resmi açıklamasına yer verdi.

Habere göre, açıklamada, CYTA’nın (Rum Telekomünikasyon İdaresi) Latsia’daki mağazasında, Larnaka Havalimanı’nın gümrük bölümündeki deposunda ve Larnaka Vergi Dairesi’nde görüldüğü kaydedilirken, bu açıklamanın, koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi yasası gereği yapıldığı ifade edildi.