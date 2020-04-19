5 kişi tutuklandı

Suna ERDEN

Güzelyurt’ta otobüs terminali içerisinde park halindeki araçtan şüphelenen polis, yaptığı aramada uyuşturucu nitelikli 466 adet hap ve eroin ele geçirdi. Sürücü Mahmut Saymaz ile araçta yolcu olarak bulunan Fatih Girgin, Reyhan Merve Koçakgil ve Tevfik Kuyucuoğluları’nı gözaltına alan polis, operasyonun devamında maddeleri temin eden İbrahim Özyüksel de yakaladı.

Gözaltına alınan 5 zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, önceki gün saat 18.00 sıralarında Güzelyurt Otobüs Terminali içerisinde park halinde olan ve şüpheli görülen PM 105 plakalı araçta arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada aracın sürücüsü Mahmut Saymaz’ın pantolonun cebinde naylon parçasına sarılı bir gram eroin bulunduğunu ifade etti. Aracın bagaj kısmında yapılan aramada da ilaç çantası içerisinde466 adet 6 ayrı marka uyuşturucu nitelikli ilaç ele geçirildiğini açıkladı. Polis, sürücü Saymaz ile araçta yolcu olarak bulunan Fatih Girgin, Reyhan Merve Koçakgil ve Tevfik Kuyucuoğluları’nın gözaltına alındığını söyledi.

Polis, gözaltına alınan zanlı Saymaz’ın hap ve uyuşturucu maddeyi İbrahim Özyüksel’den aldığını itiraf ettiğini kaydetti.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam etiğini, alınması gerek birçok ifade bulunduğunu belirterek, zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.