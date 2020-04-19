Bedava gezdi

Lefkoşa’da bindiği taksi ile birçok yere giden ve ulaşım bedeli 140 lira ödemesi gereken Mohamed Ali Ahmed Alhadiri’nin uyanıklığı başına iş açtı.

Alhadiri taksi şoförüne iki adet 200 liralık sahte banknot verip, 260 TL para üstü aldı. Taksi şöfünün bir süre sonra paranın sahte olduğunu anlayıp polise şikâyette bulundu. Lefkoşa’da tespit edilerek gözaltına alınan zanlının üzerinde bir adet daha sahte 200 TL bulundu. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, Mohamed Ali Ahmed Alhadiri’nin önceki gün saat 17.00 sıralarında binmiş olduğu ticari taksiye iki adet 200 liralık sahte banknot verdiğini ve para üstü olarak 260 TL aldığını söyledi. Yapılan şikayet üzerine zanlının gözaltına alındığını kaydeden polis, üzerinde yapılan aramada bir adet 200 liralık sahte para bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının sorgusunda bazı iddialarda bulunduğunu, sahte parayı nereden temin ettiğinin araştırılacağını söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Polis uyardı

Öte yandan polis, sahte paralarla ilgili açıklama yaptı. Polis açıklamasında şunlar belirtildi:

“Lefkoşa'da, üzerinde "Geçersizdir" ibaresi bulunan B 099 348 659 seri numaralı 2 adet 200 TL’lik sahte banknotun tedavüle sürüldüğü tespit edilmiştir.

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde bu seri numarası ile başlayan 200’lük “Türk Lirası” cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.”