UBP Milletvekili Özdemir Berova istedi, oğlu Özel berber olup saçları kesti

Coronavirüs salgını nedeniyle bir ayı aşkın süreden beri evinde kalan UBP Milletvekili Özdemir Berova’nın günleri eşi ve çocuklarıyla birlikte geçiyor. Bu süre zarfında berbere gidemeyen Berova’nın saçlarını da oğlu Demir kesti.

‘Evde Kal’ sürecini Diyalog’a değerlendiren Özdemir Berova “Baktık ki süreç uzuyor, o zaman bir makine bularak kendi işimizi kendimiz yaptık” dedi. Berova “Önce Demir’in saçlarını ben kestim, sonra o da benimkilerini kesti. Böylece berbere ihtiyaç duymadan tıraşı tamamladık” şeklinde konuştu.

Soru: Corona yasakları başladığından bu yana günleriniz nasıl geçiyor? Evde misiniz, herhangi bir yardım komitesine çağrıldınız mı?

Berova: Ailece evdeyiz. Herhangi bir yardım komitesine çağrılmadım. Evde literatür okumakla ve TV’den haber izlemekle geçiyor gündemim. Ayrıca vatandaşla telefonda görüşerek sorunlarını dinliyor onlara çare üretmeye çalışıyorum elimizden geldiği kadar.

Soru: Yürüyüş veya spor yapıyor musunuz?

Berova: Kısa süreli de olsa arada yürüyüşler yapıyorum, Hareketsiz kalmak sağlık açısından da iyi değildir. Ama yürüyüş süresini artırmamız gerekiyor.

Favori yemek Molehiya

Soru: Yemek pişiriyor musunuz? En iddialı olduğunuz yemekler hangileridir?

Berova: Yemek pişirmem ama eşimin yaptıklarını yerim. Favori yemeğim Molehiya’dır.

Eşim de bu yemeği gayet güzel yapıyor. Molehiya, yanında pilav ve turşu çok iyi oluyor.

Soru: Meyvelerden hangisini seviyorsunuz?

Berova: Çilek hastasıyım. Şimdi tam da zamanı. Bulduğum zaman fazlaca alıyorum. Kompostosu ve reçeli de çok iyi oluyor.

Soru: Bu sürede okuduğunuz kitap, izlediğiniz film var mı? Varsa isimleri!

Berova: Bu sürede izlediğim birkaç film var. Genelde Netflix’te olan film ve dizileri izliyorum. Kitap olarak, Kıbrıs’ın kuşları Niyazi Türkseven Hoca’nın kitabını okurum şimdi. Kıbrıs Tarihi ile ilgili de Cunta ve Kıbrıs var.

Soru: Hükümetin bu krizi iyi yönettiğine inanıyor musunuz?

Berova: Ellerinden geleni yaptıklarını düşünüyorum. Bazı noktalarda biraz daha faklı tedbirler alabilirler, zamana yayıyorlar bu da hastalığın seyri açısından önemlidir. Sabırlı olmak gerekiyor.

Soru: Sizce Cumhurbaşkanı bu süreçte yeterince etkin oldu mu?

Berova: Sürece gereksiz yerde gereksiz müdahaleler yapmaya çalıştı. Faydası oldu mu bu müdahalelerden bana göre, olmadı.

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2020, 11:15