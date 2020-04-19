Ortalığı dağıttı

Onur ULAĞ

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Polisten alınan bilgiye göre; kaza dün akşam saat 20.15 sıralarında meydana geldi. Yönetimindeki HC 316 plakalı araç ile sağdan ikinci şerit içerisinde seyreden Şemseddin Kılıç (22), Alpet trafik ışıklarına geldiği zaman kırmızı ışıkta önünde duran Halil Özdemir (39) yönetimindeki MN 192 plakalı araca arkadan vurdu. Çarpmanın etkisiyle savrulan HC 316 plakalı araç da yine trafik ışıklarında bekleyen Dilhan Çavuş (30) yönetimindeki MJ 094 plakalı aracın sol yan kısmına vurdu. Kaza sonucu yaralanan Halil Özdemir kaldırıldığı Kolan British Hastanesinde tedavi altına alındı.



