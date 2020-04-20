Mağusa Gelişim Akademisi ile Kadın El Sanatları Atölyesi maske üretimine devam ediyor

Gazimağusa Belediyesi, Coronavirüsü (Covid 19) ile mücadele çalışmaları kapsamında maske üretimine devam ediyor. Maskeler, halkın herhangi bir sağlık riski yaşamadan alışverişlerini ve işlemlerini yapması için önemli noktalar olan bankalarda ve marketlerde ücretsiz olarak dağıtılacak.

Gazimağusa Belediyesi virüsle daha etkili mücadele edilmesi amacıyla yaptığı çalışmalara üretimi de ekleyerek geçen hafta başladığı maske üretiminden sonra tulum kıyafeti de yapmaya başladı.

Gazimağusa Belediyesi bünyesindeki Mağusa Gelişim Akademisi’nde (MGA) Kadın El Sanatları Atölyesi ile Akademi personelinin ortak çalışmasıyla ilk etapta yapılması planlanan 5 bin adet maskenin 3 bin adeti yapılmış durumda.

Önümüzdeki günlerde dağıtımına başlanacak maskelerin üretimine de devam edilecek.

Halkın herhangi bir sağlık riski yaşamadan alışverişlerini ve işlemlerini yapması için önemli noktalar olan bankalarda ve marketlerde maskeler ücretsiz olarak dağıtılacak.

Ayrıca MGA’nın üretimine başladığı tulum kıyafetleri de hem belediyenin kendi şubelerinde kullanılacak hem devletin elzem hizmetlerinde bulunan ekiplerine ve hastanelere destek olmak için dağıtılacak.

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2020, 11:15