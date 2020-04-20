‘Yatırımlar etkin kullanılmalı’

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkan Yardımcısı ve Kıbrıs Başkanı Ahmet Savaşan, Covid-19 salgınının insanlara dünyanın bundan sonra eskisi gibi olmayacağını öğretirken, turizm sektörünün geleceği hakkında da ipuçları verdiğine dikkat çekti. Savaşan, “Bu salgın ile birlikte, mevcut sağlık yatırımlarının turizmde çok daha etkin kullanılması gerektiği ve aynı zamanda da hem turistler hem de ülke insanı için devletteki sağlık yatırımlarının arttırılması ihtiyacı çok daha görünür olmuştur” dedi.

Konseyden yapılan açıklamaya göre Savaşan, 15-22 Nisan Dünya Turizm Haftası dolayısıyla katıldığı bir televizyon programında, Covid-19 salgınının insanlara dünyanın bundan sonra eskisi gibi olmayacağını öğretirken, turizm sektörünün geleceği hakkında da ipuçları verdiğine dikkat çekti.

Savaşan, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) 2020’de turist sayısında %20 ile 30 arasında kayıp öngörerek, 300 ile 450 milyar dolar arasında düşüş beklentisini açıkladığına vurgu yaptı.

Ahmet Savaşan, “Bu veriler ve yaşananlar dikkate alındığında, dünyada turizm için harcanacak para azalırken, tüketicilerin daha güvenli ve sağlıklı ülkeler ile ürünlere yöneleceği de ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla sağlık turizminin, sağlığı koruyucu ve geliştirici alanları ile sağlıklı turizm alanlarına yatırım yapan ülkeler ile işletmelerin, çok daha ilgi göreceği bir dönem başlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Yeni bir vizyon şart

Savaşan, “Bu salgın ile birlikte, mevcut sağlık yatırımlarının turizmde çok daha etkin kullanılması gerektiği ve aynı zamanda da hem turistler hem de ülke insanı için devletteki sağlık yatırımlarının arttırılması ihtiyacı çok daha görünür olmuştur. Ülkemizin turizm gelirlerini korumak ve bu krizi bir fırsata çevirmek bu konuda atacağımız adımlara bağlıdır” dedi.

Salgının, hükümetin zamanında aldığı kararlar ve ülke insanının da gösterdiği uyum sayesinde elbirliğiyle aşılacağına inanç belirten Savaşan, salgının ekonomik etkilerini atlatmanın ise yenilikçi ve turistlerin kaygılarını karşılayan girişimler ile mümkün olacağına dikkat çekti.

Savaşan, nasıl yeni bir turizm ürünü ortaya çıkarılabileceği konularında bu günden çalışılmaya başlanması gerektiğine vurgu yaptı. Ahmet Savaşan, bu yeni ürünün ve imajın oluşturulabilmesi için hükümetin vizyonuna ve desteğine ihtiyaç olduğunun altını çizdi.