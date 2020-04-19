‘İstedi, geldi’

Suna ERDEN

Haspolat bölgesinde meydana gelen olayda aracının içerisinde 27 yaşındaki bir kadını taciz ettiği öne sürülen Hamit Dereceli şikayet üzerine gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlının, istemediği halde genç kadına zorla dokunduğu, ayrıca uygunsuz hal ve tavır takındığı belirtildi. Zanlı dün tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarılırken, duruşmada iftiraya uğradığını öne sürdü.

Olayın soruşturmasını yapan polis, taciz olayının önceki gün saat 11.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Polis memuru, Haspolat güzergâhında seyreden Hamit Dereceli’nin daha önceden tanıdığı ve olay gününde aracında olan 27 yaşındaki kadını taciz ettiğini belirtti. Polis, zanlının aracını toprak alana park ettiğini, cinsel organını çıkardığını, bu esnada genç kadına rızası dışında dokunduğunu ifade etti. Olayın ardından kadının şikayetçi olduğunu, zanlının gözaltına alındığını kaydeden polis memuru, cinsel saldırı soruşturması başlatıldığını söyledi.

Alınacak ifadeler olduğunu belirten polisi zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul ederken, söz hakkı alan zanlı iftiraya uğradığını öne sürdü. Zanlı, “Onun talebi ile buluştuk. Bana iftira atıldı” dedi.

