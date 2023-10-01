Önemli mesaj

Alithia gazetesinin haberine göre; Lefkoşa’nın Rum kesiminde düzenlenen 4’üncü Kıbrıs Forumu’nda konuşan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Colin Stewart, çok yakında Pile konusunun gelecekteki sürecine dair bir uzlaşı olacağından iyimserlik belirtti ve “kritik” diye nitelediği İki Toplumlu Eğitim Komitesi’nin kısa süre içerisinde yeniden faaliyete geçmesini istedi.

Colin Stewart “bazı ümit verici işaretler alınmaya başladığını, bunların üç tane olduğunu” belirterek ilk işaretin “bir ay önce Pile’de yaşanan gerilimin ardından, herkesin endişelerine cevap veren ve herkes için olumlu bir sona varacak bir formül bulunması için her iki taraf ile ciddi görüşmeler için uygun zemin oluşması” olduğunu söyledi. “Pile gibi zor bir meselenin göğüslenmesi ve iki tarafın, -bu sefer her bir tarafın BM ile- oturup ortak zemin araması ve özlü ilerleme kaydedilmesi Kıbrıs için ümit verici bir işaretti” diye ekledi.

Stewart Gazimağusa Belediyesi ile sözde “Maraş Belediyesinin” geçen hafta düzenlediği ortak etkinliği de üçüncü işaret olarak gösterdi. Bu “ümit verici işaretler son yıllardaki durumun tam tersidir ve şimdi bir geri sayımın eşiğinde olabileceğimizin işareti. İyimserliğim dayanaklıysa ve yakında olumlu hareket görmeye başlarsak bu gerçekten de hoş bir haber olur” ifadesini kullandı.

Gelecek yıl BM Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki varlığının 60’ıncı yılını dolduracağını hatırlatan Stewart “Kıbrıs sorununun çözümü çok gecikti” vurgusunu yaptı.