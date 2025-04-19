Tümü ceza aldı

Suna ERDEN

Çeşitli nedenlerden dolayı Güney Kıbrıs’a gitmek isteyen biri İranlı, 2’si Somali uyruklu ve 5’i Nijeryalı 7 kişiyi para karşılığında Rum kesimine götürmeye kalkışan Sheja C. Rudasingwa ve Castro Kibugenza 2 yıl hapse mahkum edildi.

Güneye gitmeyi talep edip, insan tacirlerine para veren Bliss Ompghene Kunyen, Benjamin Izunna Okwuosa, Mohammad Hassan Aghaei, Blessing Efe Frıday, Abdinasir Mohamud Ahmed, Erdenekhuu Ganbat ve Fadumo Omar Abukar ise 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde açıklanan ceza kararında sanıklar Sheja C. Rudasingwa ve Castro Kibugenza’nın suç gelirlerinin aklanması ve gizlik ittifak kurma suçlarından hüküm giydikleri belirtildi. Diğer 7 sanığın ise “ağır bir suç işlemek için gizli ittifak” suçundan yargılandıkları belirtildi.

Sanıklar hakkında verilen kararı ağır ceza heyeti başkanı okudu.

Şüphe üzerine yakalandılar

Kararda olgulara değinen başkan; 29 Ocak 2025 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, Serhatköy’de, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından, kontrol maksatlı durdurulan iki araç içerisinde şüpheli 7 kişi tespit edildiğini anımsattı.

Başkan; yapılan soruşturma sonucu araç sürücüleri Sheja C. Rudasıngwa ve Castro Kıbugenza’nın 7 kişiyi para karşılığında güneye götürmeye kalkıştıklarını tespit ettiklerini açıkladı. Başkan; 7 kişinin araç sürücülerine toplam 300 Euro ile 300 ABD Doları para verdiklerini kaydetti.

Başkan; sanıklardan Kunyen’in ifadesinde KKTC’de uyuşturucu suçundan dolayı yurt dışına çıkışının yasak olduğunu, Nijerya’ya gitmek için güneye kaçmak istediğini söylediğini aktardı. Başkan; Blessing Efe Friday’in bir yaşındaki bebeğine daha iyi şartlar yaratmak için güneye gitmek istediğini söylediğini açıkladı. Mahkeme Başkanı; Abdinasir Mohamud Ahmed’in ise tedavi amacıyla güneye kaçmak istediğini anlattığını söyledi. Başkan; İranlı Mohammad Hassan Aghaei’nin ise sadece güneyi gezmek amacıyla o tarafa gitmek istediğini söylediğini ifade etti.

Sanıkların soruşturmanın ardından 31 Ocak 2025 tarihinde cezaevine gönderildiğini kaydeden Başkan, yargılama sürecinin tamamlandığını söyledi.

Başkan; sanıkları olgu ve emareler ışığında aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı.

Farklı cezalar verildi

Sanıklar Sheja Rudasingwa ve Castro Kibugenza’nın, diğer 7 zanlıyı para karşılığı yasal olmayan yolla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçirmeye çalışırken yakalandıklarını kaydeden başkan; suç gelirinin aklanması suçunun 15 yıla kadar hapis cezası veya 500 bin TL’ye kadar para cezası öngördüğünü belirtti.

Başkan; ağır bir suç işlemek için gizli ittifak kurmak suçunun ise 7 yıla kadar hapis cezası gören vahim suçlardan olduğunu söyledi.

Mahkeme Başkanı; yedi sanığı yasal olmayan yolla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçirmeye çalışan iki sanığın, diğer sanıklara göre rollerinin daha ağır olduğuna değindi.

Başkan; “Ülkemize gelen yabancı uyruklu kişilerin böylesine vahim suçlar işlemesi kabul edilemez” dedi. Heyet başkanı; bu suçlar nedeniyle kamu menfaatinin ciddi zarar gördüğünü belirterek, sanıklar Sheja Rudasingwa ve Castro Kibugenza’ya 2’şer yıl, diğer 7 sanığa ise 6’şar ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2025, 09:54