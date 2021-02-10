Kuzeyde 50, güneyde 95 yeni vaka

-Son 24 saatte yapılan testler sonucu hem Kuzey Kıbrıs’ta hem de Güney Kıbrıs’ta günlük Corona vaka sayısının düştüğü görüldü. Kuzeyde önceki günlerde 80’i bulan vaka sayısı dün 50 olarak açıklanırken, güneyde ise 100’ün altına düştü.

KKTC’de son 24 saatte toplam 5 bin 103 test yapıldı, 32'si yerel 50 pozitif vakaya rastlandı, 41 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 17 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 32 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 11 kişinin Lefkoşa, 26 kişinin Girne, 3 kişinin Mağusa, 6 kişinin Güzelyurt, 3 kişinin İskele Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

Son vakalarla birlikte tedavisi devam edenlerin sayısı 756’ya yükseldi. Pandemi merkezinde 190 hasta bulunurken, pandemi otellerinde de 554 vaka yer alıyor. Yoğun bakımdaysa halen 12 kişi tedavi ediliyor.

Güneyde can kaybı yok

Güney Kıbrıs’ta günlük vaka sayısı haftalar sonra iki haneli rakamlara geriledi. Son 24 saatte 95 yeni vaka tespit edildi.

Rum yetkililer, son 24 saatte 25 bin 427 test yapıldığını, can kaybı yaşanmadığını ve 95 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Toplam vaka sayısı 31 bin 959’a yükselirken, hastanelerde tedavi gören 94 hastadan 35’inin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.