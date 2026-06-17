Cenazesi bugün

Gıynık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bilbay Eminoğlu, tedavi gördüğü Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

10 Haziran tarihinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Eminoğlu’nun Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alındığı ve bir süre entübe edildiği öğrenildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Eminoğlu’nun dün sabah saat 00.15 sıralarında yaşamını yitirdiği bildirildi.

49 yaşında hayatını kaybeden Eminoğlu’nun vefatı, basın camiasında ve kamuoyunda büyük üzüntüye neden oldu. Meslek hayatı boyunca gazetecilik alanında görev yapan Eminoğlu’nun cenazesinin bugün Lefkoşa’da toprağa verileceği, İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından defnedileceği ifade edildi.

Gazeteci Eminoğlu’nun vefatının ardından siyasetçiler, meslektaşları ve sevenleri taziye mesajları yayımlayarak üzüntülerini dile getirdi.

