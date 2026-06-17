‘Mağduriyet yaşanıyor’

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Başkanı Mehmet Ali Ardıç ile Kıbrıs Türk Mekanik Sıhhi Tesisatçılar Birliği Başkanı Tünser Tayfuner, kayıt dışı çalışmanın önüne geçmek amacıyla belediyelerle yıllar önce imzalanan protokollerin uygulanmadığını söyledi. Sektör temsilcileri, denetim eksikliği nedeniyle hem kayıtlı çalışan tesisatçıların mağdur olduğunu hem de vatandaşların risk altında kaldığını belirtti. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile Kıbrıs Türk Mekanik Sıhhi Tesisatçılar Birliği yetkilileri, su tesisatı işlemlerinin kayıt altına alınmasını öngören sistemin işletilmediğini ifade ederek, kayıt dışılığın giderek büyüdüğünü ve mesleğin geleceğinin tehlikeye girdiğini söyledi. Yetkililer, belediyelerin protokolleri etkin şekilde uygulamaması halinde kayıtlı ustaların sektörden uzaklaşacağını ve ilerleyen yıllarda nitelikli tesisatçı bulmanın ciddi bir sorun haline geleceğini vurguladı.

Ne dediler?

Mehmet Ali Ardıç (KTEZO Başkanı)

“2016 yılında Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile ilk protokolümüzü yaptık. Protokolün amacı kaçak iş gücünü önlemek, kayıtlı tesisatçıların belediyeler tarafından sorgulanabilir olmasını sağlamaktı. Tesisatçıların kayıt altına alınması için 2016 yılında bu protokol başladı ve ilk 6 ay çok güzel gitti. Bu protokolü Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile de 2020’de imzaladık. 2020 yılından bu yana tek bir kişiye bile bina tesisatlarının kimler tarafından yapıldığı sorulmadı. Bu arada Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi ile de imzaladık. Oda bir tane dahi istemedi. Bizim 200’e varan üyemiz var ve üyelik tazeleyeceklerine üyelikten çekiliyorlar. Bizim istediğimiz mesleğimizi yüceltmek için kayıt dışılığın önüne geçmek. Böyle giderse evimize gelecek tesisatçı bulamayacağız. Bu üç belediyenin bize sahip çıkmasını istiyoruz.”

Tünser Tayfuner (Kıbrıs Türk Mekanik Sıhhi Tesisatçılar Birliği Başkanı)

“Kayıtsız tesisatçıları alıp işlerini yaptırınca sonradan sorunlar çıkıyor ve şikayet ediyorlar. Artık bizim üyelerimiz de sabrının son noktasına geldi. Bu konuda yapmış olduğumuz protokol uygulanmadı. Çünkü bu protokol günün sonunda herkesi koruyor, müşteri de, belediye de, tesisatçı da hakkını arayabilmeli. Yapılan bir işten memnun kalınmadığında başvurulacak yerin belli olması lazım. Yapan kişi yani tesisatçı belli olunca uzlaşmakta kolay olacak, gerekirse cezalandırma da olacak caydırıcılık artacak. Belediyeler bunları kontrol edip denetleme yapmalı, istediğimiz budur.”