Mahkemeden onay almadı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’nin Long Beach bölgesinde 25 Ocak’ta hunharca katledilen 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un katil zanlısı Sefer Buğra Altundağ’ın, Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılaması sürüyor. İskele’de oturumlarına devam eden Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen cinayet davasında, savunma avukatı Yunsal İlhan’ın teminat safhasında yapılan dava tebliğinin mahkemeye emare olarak sunulmasına itiraz etti. Savunma, dava tebliğinde taammüden adam öldürme davasının, sanığa izah edilmediğini gerekçe göstererek itiraz ederken, mahkeme itirazı reddetti ve dava tebliğinin emare olarak sunulmasına emir verdi. Dava, tahkikat subayının dinlenmesine devam edilmek üzere 12 Eylül tarihine ertelendi.

Olayın geçmişi

Davanın geçmişi Vahşi cinayet, 25 Ocak 2023 tarihinde 01.55 ile 02.12 saatleri arasında Longbeach bölgesinde meydana gelmişti. Bölgedeki bir şantiyede cansız bulunan Zehie Helin Reessur’un cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Polis, kısa sürede katil zanlısının Sefer Buğra Altundağ olduğunu belirlemişti. Yapılan araştırma sonucu, Sefer Buğra Altundağ’ın LM 560 plakalı araç içerisinde tartıştığı Zehie Helin Reessur’un başına keserle 5 kez vurduğu, daha sonra aracın bulunduğu yerden 100 metre ileride şantiye alanına götürdüğü, genç kızın boğazına da galvaniz boru ile iki kez vurmak suretiyle Zehie Helin Reessur’u öldürdüğü tespit edilmişti. Zanlı, Güney Kıbrıs’a kaçmış ve daha sonra KKTC makamlarına iade edilmişti.

