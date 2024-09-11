Kanıtlar inceleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Boltaşlı köyünde Nihat İlkhan’ın evini kundaklayarak ağır yaralanmasına neden olan Hamit Talay hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarılırken, vücudunun birçok yerinde yanıklar oluşan Nihat İlkhan’ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis, olay yerinden alınan kanıtların incelemesinin sürdüğünü açıkladı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis müfettiş muavini İbrahim Kont, zanlının, 4 Eylül 03.04 ile 03.25 saatleri arasında, kendisi ve kız arkadaşı hakkında dedikodu yaptığı gerekçesiyle, Nihat İlkhan’ın Boltaşlı köyünde, kiracı olarak kaldığı 3 odalı kerpiç eve giderek, kundakladığını söyledi. Polis, zanlının yatak odası içerisine girdiğini ve uyumakta olan Nihat İlkhan’ın yatağı ile oda içerisine yanıcı madde dökerek ateşe verdiğini açıkladı. İlkhan’ın yanmaya başlamasının ardından uyanarak dışarı çıktığını ve komşusu Metin Aslan tarafından vücuduna su tutularak alevlerin söndürüldüğünü anlatan polis, İlkhan’ın olay yerine gelen ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi, ardından Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındığını açıkladı. Zanlının, 6 Eylül’de, kız arkadaşı A.O. isimli kadına, cep telefonunun messenger uygulaması üzerinden suçu işlediğine dair yazılı ve sesli mesajlar attığını aktaran polis, Nihat İlkhan’un oldukça ciddi yanıklarının olduğunu ve durumunun kritik olduğunu açıkladı.

İlkhan’ın giymekte olduğu şort üzerinde de ağır şekilde yanıcı madde kokusu bulunduğunu bildiren polis, soruşturmanın sürdüğünü ifade ederek, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlının 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.