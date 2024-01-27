‘Renkler Parkı’ saldırı altında

Baf’ta, 2021 yılında tamamlanan ancak Kıbrıs Türk arazisi üzerine inşa edildiği için büyük bir kısmı kullanıma açılamayan “Parko Hromaton” (Renkler Parkı) belediyenin baş ağrısı oldu.

Politis gazetesi, parkın sürekli vandalların saldırılarına maruz kaldığını yazdı.

Gazete, söz konusu parkın sadece bir kısmının ziyaretçilere açık olduğunu, diğer kesimlerinin ise telle çevirili şekilde kapalı tutulduğunu belirtirken, daha önce parkın tuvalet ve kafeteryasına yönelik zarar verici eylemler gerçekleştirilmesinin akabinde yeni bir saldırı gerçekleştiğini aktardı.

Kimliği belirsiz kişilerin parkın tabelalarına ve duvarlarına sloganlar yazdıklarının görüldüğünü, ayrıca kafeteryanın camlarının kırıldığının tespit edildiğini belirtti.

Gazete, Baf Belediyesi’nin parkın işletmesi için ihaleye çıktığını, ihaleyi kazanan şirketin üyelerinin “göçmen” olmamalarından ötürü Kıbrıs Türk arazisine inşa edilmiş olan parkı kullanımlarına alamadıklarını belirtirken, Baf Belediyesi’nin tüm girişimlerinin sonuçsuz kalmasının sonrasında ise yeniden ihale sürecini başlattığını vurguladı.