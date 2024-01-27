Gözde Süreç SARI

Başbakanlık YAGA-KOBİGEM Girişimcilik Hibe Programı lansmanı dün Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Toplantı Salonunda yapıldı.

Lansmanda, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, YAGA-KOBİGEM Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu, Türk Bankası Genel Müdürü Mustafa Kayahan konuşma yaptı.

Program, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ) finansmanıyla, bu sene ilk kez KKTC Başbakanlık bütçesi altında, Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı’nın (YAGA) koordinasyonunda ve Türk Bankası'nın eğitim sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında, girişimcilere, teknoloji ve yenilikçi iş fikirlerine yüzde 75 oranında, en fazla 750 bin TL, geleneksel iş fikirlerine yüzde 75 oranında, en fazla 500 bin TL ve ekonomiye değer katacak, ihracat odaklı ve marka değeri yüksek iş fikirlerine ise yüzde 75 oranında, en fazla 2 milyon TL olmak üzere toplam 20 milyon TL destek verilecek.

Başvurular 24 Ocak - 11 Mart tarihleri arasında alınacak. Program hakkında detaylı bilgi ve başvuru koşulları https://kobigem.gov.ct.tr/ ve https://yaga.gov.ct.tr/ adreslerinde bulunabilir, başvurular https://girisimcilik.kei.gov.tr adresinden yapılabilecek.

Üstel: Hayırlı olsun

Başbakan Ünal Üstel lansmanda yaptığı konuşmada, 2024 yılının kadınlar, gençler ve engellilerin yılı olacağını söyleyerek, “Bu doğrultudaki projeleri beraber başarmanın mutluluğunu yaşayacağız” dedi.

“Hükümete geldiğimiz ilk günden bugüne, en temel hedeflerimiz arasında yer alan, ülke ekonomimizin güçlenmesi için, canla başla çalışıyoruz” diyen Üstel, KKTC’nin sosyo-ekonomik kalkınmasına ve sürdürülebilir işletmelerin kurulmasına katkı sağlamak, istihdamı desteklemek, dış ticaret açığını azaltmak, üretimi artırmak, ülkeyi girişimciler için bir cazibe merkezi haline getirmek için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.

Bu amaçla, imkansızlıklar yüzünden ekonomik hayata giriş yapamayan özellikle genç ve kadın girişimcileri destekleyecek programları tek tek devreye soktuklarını dile getiren Üstel, gençlere, kadınlara, tarımcıya, iş dünyasına, sanayiye ve tüm üreten sektörlere, uygun krediler ve hibe vermeye devam ettiklerini söyledi.

Anavatan Türkiye'nin desteği, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi'nin finansmanı ve Başbakanlığa bağlı YAGA'nın, bu yıl ilk kez Başbakanlık bütçesi altında yürüteceği çalışmalarla 20 milyon TL’lik yeni bir destek paketini hayata geçireceklerini dile getiren Üstel, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Destek programının 1987 ve sonrası doğumlu vatandaşlar için eğitim, danışmanlık ve hibe desteğini içerdiğini vurgulayan Üstel, teknoloji, geleneksel işler ve ihracat odaklı projelere öncelik vereceklerini belirtti.

Üstel, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti olmak üzere, TC Lefkoşa Büyükelçiliği'ne, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi'ne, Yatırım Geliştirme Ajansı'na (YAGA) ve verdiği sponsorluktan dolayı Türk Bankası'na projenin gerçekleşmesine yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Feyzioğlu: Reel sektörü destekleyeceğiz

Büyükelçi Feyzioğlu da iki ülke arasında imzalanan ekonomik protokoller aracılığıyla her yıl Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarından KKTC’ye kaynak aktarıldığını, reel sektörü desteklemeye ayrı önem verdiklerini kaydetti.

Feyzioğlu, reel sektörü destekleme kapsamında 2011 yılından itibaren her yıl

KEİ finansmanı Çukurova Kalkınma Ajansı teknik desteği ve ilgili bakanlıkların özellikle Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın gözetiminde tarım, turizm, sanayi sektörlerinde kısmi hibe destekli programları yürütüldüğünü belirtti.

Feyzioğlu, Başbakanlık Yatırım Geliştirme Ajansı Başkanı Ebru Kaptanoğlu, KEİ Koordinatörü Ömer Cihan ve ekiplerine teşekkür etti.

Büyükelçi Feyzioğlu, bu hizmetleri sunabilmenin güçlü ve istikrarlı bir yönetim ve iş birliğine bağlı olduğunu kaydederek, bu doğrultuda Başbakan Üstel ve koalisyon ortakları Fikri Ataoğlu ve Erhan Arıklı’ya fedakarlık, azim ve emekle ortaya koydukları istikrar dönemi için teşekkür etti.

Henüz büyüme aşamasındaki firmaların faiz sarmalına girmesini önlemek gerektiğini dile getiren Feyzioğlu, aynı zamanda öz sermayelerini de harekete geçirmek gerektiğini, kısmi hibe programlarının böyle bir modelleme üzerine kurulduğunu belirtti.

Feyzioğlu, bu programların sıkı değerlendirme ve uygulama süreci gerektirdiğini söyleyerek, amacın sadece işletme kurmak değil sürdürülebilir olmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

"Kadınlar başaracak, KKTC başaracak"

Desteklenen girişimcilerin yüzde 56’sının kadın girişimci olduğunu belirten Feyzioğlu, “Kadınlar başaracak KKTC başaracak. Buna inanıyorum” diye konuştu.

Girişimcilerin başarısıyla 350 üzerinde kişiye istihdam sağlandığını kaydeden Feyzioğlu, 2023-2024 programı için proje ödeneğini 20 milyon TL’ye yükselttiklerini belirtti.

Amcaoğlu: Krizi fırsata çevirmek…

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da konuşmasında, girişimcileri ve üretimi desteklemenin önemine vurgu yaptı.

Pandemi döneminde üretememenin sıkıntılarının açıkça görüldüğünü dile getiren Amcaoğlu, alternatif üretim modellerinin oluşmasına olanak sağlamanın önemini belirtti.

Amcaoğlu, istihdam olanaklarını artırma, yeni iş ortamı yaratmanın, ülke toprakları üzerinde yaşamı sürekli hale getirme noktasında katkısına değindi.

“Ekonomik sıkıntılara rağmen vazgeçmemek ve krizi fırsata çevirmek gerekiyor” diyen Amcaoğlu, buna yönelik kaynak yaratmak gerektiğini belirtti.

Sertoğlu, projenin amacını anlattı

Başbakanlık Yatırım Geliştirme Ajansı Başkanı Ebru Kaptan Sertoğlu da projenin amacının KKTC’nin sosyo-ekonomik kalkınmasına sağlamak, istihdamı artırmak, sürdürülebilir işletmelerin kurulmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Teknoloji ve yenilikçi iş fikirlerine öncelik verileceğini dile getiren Sertoğlu, başvuruların 11 Mart'a kadar devam edeceğini, protokollerin ise temmuz ayında imzalanmasını hedeflediklerini belirtti.

Kayahan: Paydaş olmaktan onurluyuz

Türk Bankası Genel Müdürü Mustafa Kayahan ise projenin paydaşı olmaktan onur ve mutluluk duyduklarını belirtti.

Kayahan, projeye katkı koyanlara teşekkür ederken, başvuracak olanlara da başarı diledi.

Girişimciler Zekiye Yağmur Aydındoğ ile Soyer Terkan da deneyimlerini anlattı.

Konuşmaların ardından plaketler takdim edildi.