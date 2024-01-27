Hükümet uyarıldı

Afet İLBAN

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (Kıb-Tek) yapılan terfilerin yasa dışı olduğu” gerekçesiyle Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı.

“Toplu İş Sözleşmesine aykırı uygulamanın geri çekilip, yasal zemine getirilmesi için hükümete 72 saat süre veren” El-Sen, aksi durumda yargıya başvuracağını açıkladı.

El-Sen’in bağlı olduğu Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı konuşmada, “Bizim ülkemizdeki devlet, hukuk devletidir” diyerek, ülkenin Anayasası, yasaları, tüzükleri ve toplu iş sözleşmeleri olduğunu kaydetti.

Toplu iş sözleşmelerinde çalışma hayatıyla ilgili ne yapılacağının açıkça yazıldığını ifade eden Bıçaklı, “Son dönemlerde ülkede müdür, müsteşar ve bakan olan herkesin istediğini yapmaya çalıştığını” savunarak, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kıb-Tek çalışanlarının terfilerinin uzun yıllardan beridir yapılmadığını dile getiren Bıçaklı, toplu iş sözleşmesine göre, terfi almayı hak edenlerin, sendika ve işverenle birlikte oluşan komisyonda görüşülüp, bu çerçevede onaylanarak, yürürlüğe girmesi gerektiğini söyledi.

Terfi Komisyonu toplantıya çağrılmadan karar alındığını belirten Bıçaklı, işveren temsilcilerine, “Yaptığınız yanlıştır. Bugünden tezi yok aldığınız kararı iptal edin, geri çekin. Sendika temsilcileriyle birlikte Toplu İş Sözleşmesinin ilgili maddesine uygun olarak işlem yapın” çağrısında bulundu.

Terfilerin iptal edilmemesi durumunda sendikanın yasal haklarını kullanacağını kaydeden Bıçaklı, eylem veya hukuksal boyutta mücadelenin verileceğini ve iş yerinde çalışma barışının bozulacağını ifade etti. Bıçaklı, “Hak eden insanlara terfileri verilecek ama ‘partinin kurultay delegesidir’ diye terfi verilmez” dedi.

“Ülkede büyük işveren temsilcilerinin birçoğunun kendini devletin yerine koymaya başladığını” da savunan Bıçaklı, “AKSA Müdürünün, sendika başkanını tehdit ettiğini” ileri sürdü. Türk-Sen Başkanı Bıçaklı, “Ne El-Sen, ne de El-Sen Başkanı bu ülkede yalnız değildir. Arkasında Türk-Sen ve diğer sendikalar vardır” şeklinde konuştu.

Tuğcu: Asla sessiz kalmayacağız

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu da, ülkenin, hukukun, yasaların, toplu iş sözleşmelerinin çiğnendiği bir yer hale getirildiğini ileri sürerek, kurultay ve sermaye kesimlerinin menfaat hesaplarıyla hareket edildiğini iddia etti.

“Asla sessiz kalmayacağız” diyen Tuğcu, El-Sen ve Kıb-Tek çalışanlarının, toplum menfaatleri için direnmeye ve mücadele etmeye devam edeceğini söyledi.

Kalecik III Sözleşmesi'nde AKSA’ya sağlanan imtiyazla, kapasite artırımı adı altında iki adet 35 megavatlık makinenin ülkeye getirildiğini anlatan Ahmet Tuğcu, enerji arz güvenliğini sağlayacak olan makinelerin 24 yaşında olduğunu ve yapılan testleri geçmediğini kaydetti.

“2023 yılında Güney Kıbrıs’tan 19 milyon 300 bin Dolar’lık enerji satın alındığını” söyleyen Tuğcu, bunun sebeplerinin topluma açıklanması gerektiğini belirtti.

Hazırlanan basın açıklamasını El-Sen Genel Sekreteri Hüseyin Peksever okudu.

