İlk hasatlar yapıldı

Haspolat İlkokulu’nda gerçekleştirilen eğitsel etkinlik faaliyetleri kapsamında organik tarım yapıldı.

Tarım dersinde, Bayır Tarım İşletmeleri’nin sponsorluğunda sebze ekimi yapan Haspolat İlkokulu öğrencileri, dönem boyunca verdikleri emeğin karşılığını ilk hasatlarını yaparak aldı.

Üretmenin farkına vararak mutlu olan Haspolat İlkokulu öğrencileri, organik tarım yapmayı öğrendi.

Haspolat İlkokulu bahçesinin düzenlenmesinde, okul hademesi Özkan Ozanalp ile Tarım Dersi öğretmenleri Koral Özkoraltay Taluğ ve Süleyman Karabaşak’ın emeği geçti.

