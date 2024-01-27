Böyle bir kıyak olmaz

Hür-İş Federasyonu, İhtiyat Sandığı’na danışman alımı konusunda “baskı” yaptığını savunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı eleştirdi.

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yazılı açıklamasında, İhtiyat Sandığı’na aylık 8 bin euro maaşla danışman alınmak istendiğini ifade ederek, hükümeti uyardı, “iştirakçileri birikimlerini ve menfaatini korumak adına İhtiyat Sandığı'ndaki temsiliyetimizle bu karara sonuna kadar karşı çıkacağız” dedi.

Hükümete de, İhtiyat Sandığı’ndaki parayla ilgili uyarıda bulunan Serdaroğlu, İhale Yasası’na aykırı iş yapılmamasını istedi, hizmet alımının ancak ihaleyle olabileceğini kaydetti.

“Biz buna İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu'nda da ret oyu vererek tavrımızı ortaya koyduk” diyen Serdaroğlu, “Kimseye böyle bir kıyak geçilemez. Hür-İş Federasyonu olarak kamuoyuna yaşananları açıklamayı borç biliyoruz. Bu konuda emekçinin hakkını korumak için sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız” dedi.

Bıçaklı: Takipçisi olacağız

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, İhtiyat Sandığı’na 8 bin euroya danışman istihdamı iddiasını değerlendirdi, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Bıçaklı, konuyla ilgili yazılı açıklamasında “İhtiyat Sandığı’nda dijital arşiv kurulması konusunda daha önce ihale yolu ile hazırlık yapılmasına rağmen bu işlemleri hiçe sayarak bu konuda 8 bin euro ayda maaş ödenerek yeni danışman almak istenmekteydi. Geçen hafta yapılan yönetim kurulu toplantısında bu konu görüşülüp reddedilmesine karşın dün yapılan yönetim kurulu toplantısında konu gündem dışı gündeme getirilerek ihale yasasına aykırı olmasına rağmen yeniden oylanmış ve devlet ve işveren temsilcilerinin oyları ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.” dedi.

